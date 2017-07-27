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§ NG.kz
Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29031
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественный деятель Мухтар Тайжан на своей странице в Facebook просит президента Нурсултана Назарбаева уволить министра образования и науки Казахстана Ерлана Сагадиева, передает ИА «NewTimes­.kz».
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FOMA
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...




Отправлено: 27.07.17 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто его не снимет. Потому что он выполняет поручения главного. А там такая политика. Менять шило на мыло смысла нет. Пусть лучше смотрит на мир слегка удивленным взглядом. Тем более мы начали уже к нему привыкать.

Вальрас
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...




Отправлено: 27.07.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Образование - это отражение экономики!! Пока будет нестабильно экономика - будет трясти образование и кстати и здравоохранение. Зачем капиталу думать о простых людях? Им надо поскорее отправить своих детей на учебу за границу. Даже в американские военные учереждения. Разве они потом могут быть патриотами.Разве могут быть ли патриотами дети , обучающие чужой язык и чужую культуру. Только общественная собственность и возврат к социальной справедливости может исправить ситуацию как было в СССР.

Гейне
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...




Отправлено: 27.07.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В СССР каждый независимо от положения и социального уровня могут дойти до высот в карьере. Даже сын пастуха мог стать президентом, сын крестьянина мог полететь в космос, сын служащего стать маршалом или министром!! А сейчас это практически невозможно!! Для это нужна общественная форма производства и справедливое распределение благ для всех членов общества. Поддержка стариков, детей, матерей !!

Аннушка
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...




Отправлено: 27.07.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в образовании бардак...детьми некогда заниматься,потому как столько отчетов нужно сдавать...на одно событие,допустим,День Независимости,какие только нам мероприятия рекомендуют..а на самом деле,на 1м месте должна быть учеба.Программы меняются каждый год,учебники...Учителя только год поработают по новой программе,все,меняют,итак каждый год.Кроме того,учитель подворный обход проходит,субботники,накрывает чаи,помогает на похоронах,участвует в праздниках,массовках,шьет костюмы,во время отпуска подбеливает деревья,косит траву...Молодежь,которая приходит в школу,в ужасе от всего этого,вот потому и уходят...

Аннушка
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...




Отправлено: 27.07.17 - 09:55
Комментарий удален модератором.

Юрий
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...




Отправлено: 27.07.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как человек, 20 лет прорабоиавший в ВУЗе, полностью поддерживаю это требование и полностью уверен в бессмысленности требуемой отставки!

алекс
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...




Отправлено: 27.07.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью согласен. О каком трехязъязычном обучении он говорит? Кто будет учить? Все реформы- это не более чем бизнес. Каждый год печатают новые учебники.Новые пособия. Представьте какие там деньги. А бесконечные курсы повышения квалификации ? Это тоже бизнес проект не более. Это не курсы повышения,это ни о чем. Все педагоги прошедшие курсы говорят что пользы от них ноль ! кто бы подсчитал сколько там ушло денег.

* Змея Подколодная
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.07.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Непродуманное и явно авантюрное внедрение программы трехъязычия в средних общеобразовательных школах, при отсутствии достаточного количества квалифицированных ка­дров, способно обрушить качество среднего образования до критически низкого уровня.

Зрит в корень! Мне пришлось искать преподов, а их,как оказалось не так то просто и найти,которые нормально подготовят ребенка к вступительным экзаменам в российский ВУЗ, ЕНТ по месту даже сдавать не стали. Не вижу смысла поступать в наш местечковый ВУЗ,если начнется эта очередная деформация системы образования.
Профайл

§ Victor Yang
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8907
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.07.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Общественный деятель Мухтар Тайжан на своей странице в Facebook просит президента

А почему Мухтар Тайжан уверен, что президент читает его Facebook? :lol: :lol:
Цитата:
Аннушка:
в образовании бардак...

Аннушка, вы же знаете что делать. Достаточно в нужном месте пролить масло ;-) .
Профайл

кустанаец
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...




Отправлено: 27.07.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
каждый новый министр, что образования, что здравоохранения,
а они на потоке меняются, начинает какую то новую реформу,
это у них считается- РАБОТАЕТ. нет реформ- нет работы.
а на самом деле вносят полную анархию . развал.
чего только не было уже, что они только не делали, сами все знаете ,
даже перечислять не хочется эти ид...е решения..

Гость
Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в Казахстане




Отправлено: 27.07.17 - 10:37
Комментарий проходит проверку.

Гость
Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в Казахстане




Отправлено: 27.07.17 - 10:42
Комментарий проходит проверку.
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