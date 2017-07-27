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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 278 из 279«1...276277278279»
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4788
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ЯВП:
Государственная миграционная служба Украины подтвердила информацию о лишении гражданства страны Михаила

А ты сам как, жаль его?
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ЯВП
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.07.17 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24 июля украинский президент Петр Порошенко во время визита в Грузию заявил, что Киев готов обсуждать с Тбилиси экстрадицию Саакашвили. Бывший глава Одесской области в последнее время активно критикует киевский режим. В частности, в январе он публично обвинил Порошенко во вранье и коррупции.

ЯВП
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.07.17 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Саакашвили руководил Одесской областью с мая 2015-го по ноябрь 2016-го. После отставки с этого поста Порошенко также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. Сейчас на родине против него возбужден ряд уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск. Грузинского гражданства бывшего президента лишили.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4788
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не , от газировки что то плохо мне..
Надо наверно пить воду..
Ну если от пива отказываться..
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ЯВП
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.07.17 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А ты сам как, жаль его?

С чего бы? Совсем не жаль.
Мне тебя жаль. Бееедненький(((

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4788
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще бы мед где нибудь взять настоящий..
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1042
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.07.17 - 02:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из ранее написанного, но затёртого, и поэтому отредактированного:
" Весь, абсолютно весь Форум превратился в бенефис оцифрованного Геноцида. Нет ни одной ветки, где бы этот не выступил, не вставил свои фотки, по теме или нет. Для НГ он - священная корова..."
Надеюсь, в этот раз пропустят. Я же здесь никого не обзываю! Так, ОК ?
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.07.17 - 07:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- А что отец , хачапури в городе есть? - спросил Саакашвили на входе в латвийскую деревню
- кому и шпроты хачапури - ответил старец..

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.07.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
" Весь, абсолютно весь Форум превратился в бенефис оцифрованного Геноцида. Нет ни одной ветки, где бы этот не выступил, не вставил свои фотки, по теме или нет. Для НГ он - священная корова..."

У каждого на сайте есть возможность быть тамадой . Завлечь , разбудить , встряхнуть , втянуть в дискуссию , при этом не переходя на оскорбления и обиды . Только почему то ни ты , ни другие , кто не переваривает Марика , этой возможностью не пользуются . Предложи альтернативу , ты ж видишь и представляешь как может выглядеть форумная часть сайта иначе . Вдохни жизнь и покажи как надо . Нет таких , которые бы без устали и без остановки , а самое главное , которые смогли бы открыться и показать свой мир на всеобщее обозрение , когда любой с грязными ногами начинает топтаться по твоему миру , давая оценку всему что ты выставил на показ . Мы ж все закрыты и зажаты , прячась под масками , никами и анонимностью , только и можем что судить и обсуждать других , скрывая и не показывая своё . Ты ж сам здесь больше бегаешь за Мариком , вместо возможности писать что то своё , новое и интересное .

§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1042
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.07.17 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
открыться и показать свой мир на всеобщее обозрение

А может, не надо?! Ну его нафик, такой внутренний мирЦитата:
Хохол:
любой с грязными ногами начинает топтаться по твоему миру

Богатому внутреннему миру, наполненному курями и пивом...Цитата:
Хохол:
Мы ж все закрыты и зажаты , прячась под масками , никами и анонимностью

Ты ещё про футляры забыл написать...
Вот только я не лезу в очень умные разговоры о том, о чём понятия не имею, как некоторые, не будем показывать пальцем, но "все знают, что это был Слонёнок!"
Профайл

* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3621
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 27.07.17 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А вам то зачем садовый инвентарь
Картоху выращиваете для пакистана :lol:

-как вы аттестацию проходите на работе? Вы же географию не знаете..... уровень технички.... а вас еще с людьми работать допустили...ответа не надо....идите готовить сладенькое для Барсика....
- а картошку и 7 остальных овощей и фруктов, я выращиваю уже .... года....
- приезжают, лакомятся бахрейнские внуки.... у них же все привозное, но натуральное.... по шариату, за туфту голова с плеч....
Профайл

* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3621
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 27.07.17 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мне тоже в 35 давали 20, сейчас моложе выгляжу своих писят лет на 12.
Хотя у меня аморальный образ жизни..
А если бы был геем как он, то и все 25 мне бы давали..
Профайл Послать приватное сообщение 112

-Марик, ты же специалист в этих делах.... кто такие геи? .... как они по нашенски называются?.....культурненько объясни своими словами, что бы модеры твое объяснение не удалили)))
Профайл

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 27.07.17 - 10:36
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 27.07.17 - 10:43
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 27.07.17 - 10:44
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Страница 278 из 279«1...276277278279»
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