Цитата: Ваш земляк:

" Весь, абсолютно весь Форум превратился в бенефис оцифрованного Геноцида. Нет ни одной ветки, где бы этот не выступил, не вставил свои фотки, по теме или нет. Для НГ он - священная корова..."

У каждого на сайте есть возможность быть тамадой . Завлечь , разбудить , встряхнуть , втянуть в дискуссию , при этом не переходя на оскорбления и обиды . Только почему то ни ты , ни другие , кто не переваривает Марика , этой возможностью не пользуются . Предложи альтернативу , ты ж видишь и представляешь как может выглядеть форумная часть сайта иначе . Вдохни жизнь и покажи как надо . Нет таких , которые бы без устали и без остановки , а самое главное , которые смогли бы открыться и показать свой мир на всеобщее обозрение , когда любой с грязными ногами начинает топтаться по твоему миру , давая оценку всему что ты выставил на показ . Мы ж все закрыты и зажаты , прячась под масками , никами и анонимностью , только и можем что судить и обсуждать других , скрывая и не показывая своё . Ты ж сам здесь больше бегаешь за Мариком , вместо возможности писать что то своё , новое и интересное .