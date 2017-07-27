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§ NG.kz
Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали в свое время профессионалы и любители
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29031
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
29 июля Костанайская область отметит 81-ю годовщину со дня образования. В нашей постоянной рубрике «Старые фото» мы поместили картины, иллюстрирующие события прошлого. Некоторые из них явно отдают пропагандой. Некоторые - случайное отражение реальности. Но и в том, и в другом случае это - наша история.
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Дмитрий Проболов
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...




Отправлено: 27.07.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На фото школьниц входная группа СШ№1 ? я в 1 класс пошел в 1977 стекла в дверях уже были заменены на деревянную зашивку

* Доктор СИЗО
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3621
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 27.07.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик на сенокосилке работает.... значит не врал...когда он жил у дядьки - Героя Советского Союза....)))))))
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