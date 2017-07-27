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§ NG.kz
Почти пирог
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29031
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сезонный десерт, родом из Франции. Он такой, что у нас его либо любят, либо очень не любят. Из-за теста, которое после выпечки для критиков похоже на сладковатый омлет. Но один скажет так, а другой поспорит, скажет: тесто по консистенции близко к муссу... Конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но я постараюсь дать пару полезных советов по поводу клафути.
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§ Victor Yang
Re: Почти пирог
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8907
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.07.17 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
для маффинов.

Почему бы не написать "для кексов"?
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§ Алиса
Re: Почти пирог
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3454
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 27.07.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Почему бы не написать

Меня тоже порой подбешивает использование в речи англо- американизированных словечек, при наличии имеющихся всем известных, вполне современных актуальных названий. К примеру, тот же кекс не станет вкуснее, фильдиперстивее, изысканее, если его маффином назвать. Показателем образованности это также не является))
Получается сознательно в свою речь иноязычные слова вводим, при наличии разнообразия своей лексики.

[Исправлено: Алиса, 27.07.2017 - 10:08]
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