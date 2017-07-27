NG.kz Почти пирог



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:33 Сезонный десерт, родом из Франции. Он такой, что у нас его либо любят, либо очень не любят. Из-за теста, которое после выпечки для критиков похоже на сладковатый омлет. Но один скажет так, а другой поспорит, скажет: тесто по консистенции близко к муссу... Конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но я постараюсь дать пару полезных советов по поводу клафути.

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