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≡ "Эйр Астана" уволила пилота, не прошедшего тест-контроль на алкоголь в Амстердаме		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Эйр Астана" уволила пилота, не прошедшего тест-контроль на алкоголь в Амстердаме
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29031
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Эйр Астана" была вынуждена отменить рейсы KC 904 и KC 890 по маршрутам Амстердам – Атырау и Атырау – Алматы 20 июля. Агенты авиаперевозчика перебронировали билеты пассажиров на 21 июля. Авиакомпания обеспечила своим клиентам размещение в гостинице до вылета рейса.
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§ 112
Re: "Эйр Астана" уволила пилота, не прошедшего...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4788
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С кем не бывает..
Набросились на бедного летчика..
Самолет сам может на автопилоте лететь, да и еще там есть летчики..
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§ drakon
Re: "Эйр Астана" уволила пилота, не прошедшего...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11440
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.17 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
С кем не бывает..

Марик,Голландские ГАИшники-
взятки не берут.Он думал,что
уже из Атырау в Алматы - вылетает...
:lol:
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* Доктор СИЗО
Re: "Эйр Астана" уволила пилота, не прошедшего...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3621
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 27.07.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-беседовал с племянником на эту тему.... он, в прошлом, командир экипажа Боинга....говорит, что Султана до конца не уволят.... Султан летчик прекрасный..... Афганскую кампанию на штурмовике СУ прошел.... уляжется шумиха....переведут на внутренние рейсы.... причина простая - один отечественный летчик получает в 8 раз меньше приглашенного иностранца....
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