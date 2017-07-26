Доктор СИЗО Re: "Эйр Астана" уволила пилота, не прошедшего... #3





(Пользователи) Сообщений: 3621

Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 10:05 -беседовал с племянником на эту тему.... он, в прошлом, командир экипажа Боинга....говорит, что Султана до конца не уволят.... Султан летчик прекрасный..... Афганскую кампанию на штурмовике СУ прошел.... уляжется шумиха....переведут на внутренние рейсы.... причина простая - один отечественный летчик получает в 8 раз меньше приглашенного иностранца....