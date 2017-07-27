NG.kz Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали в свое время профессионалы и любители



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:57 29 июля Костанайская область отметит 81-ю годовщину со дня образования. В нашей постоянной рубрике «Старые фото» мы поместили картины, иллюстрирующие события прошлого. Некоторые из них явно отдают пропагандой. Некоторые - случайное отражение реальности. Но и в том, и в другом случае это - наша история.

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