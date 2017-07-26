Рудничанин Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до... #62





(Полноправные пользователи) Сообщений: 511

Регистрация: 03.05.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:55 Лично я не признаю нового алфавита и не буду на него переходить, мои родственники, друзья и соседи также не желают этого. Итого уже более 200 человек против. а сколько еще таких же по стране, кто не хочет признавать необходимость перехода на латиницу?

Что важнее: как пишет человек по-казахски или как он говорит? Лично я думаю сперва надо довести уровень владения казахским среди населения РК минимум до 70% (а реальное число гораздо ниже этих 70%), а лишь потом заявить о возможности такой лингвистической реформы. Как выдумаете обучить русскоязычное население казахскому языку с помощью латиницы?

Да и сами казахи будут путаться, ибо буква i теперь будет передавать 2 звука - [и] и специфическое казахское [i](как в слове ipiмшiк). ну как вы объясните в каком случае И, а в каком I человеку, никогда прежде не изучавшему этот язык?