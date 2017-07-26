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≡ Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29025
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О деталях перехода казахского языка на латиницу рассказал министр образования и науки в среду, 26 июля, на пресс-конференции в Правительстве. Журналистов интересовало, не изменились ли планы МОН РК и когда точно граждане увидят обновлённый алфавит.
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§ Медный
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Медный


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Сообщений: 179
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.07.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Путать конкретно дискуссионный вопрос не нужно с чем то другим.

Вопрос о вашем не восприятии прошлого как свершившегося факта, которые не провернуть обратно. ;-)
Уже впитали мы друг друга, и этого не отделить, чтобы там не говорили наши НАЦИОНАЛ-патриоты
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§ 112
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4788
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Вопрос о вашем не восприятии прошлого как

Хм..
Ты меня убил попросту..
Как, откуда ты знаешь что дискутируя по какому либо вопросу у меня именно это восприятие?
Видел там К Барьеру или еще что то в этом роде дискуссии?
Там выбирать просто нужно позицию такую то такую то.
Противник выбирает другую.
И начинается дискуссия..
Если противник выберет противоположную, ты другую..
Это шоу, пиар, развлечение!
Ты что, думаешь все спорят по настоящему?
Ты это принимаешь как то на свой личный счет или на мой?
Вот блин детки малые еще..
Диалог, форум, шоу..
По настоящему хочешь если, иди в реальную жизнь..
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§ Рудничанин
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 511
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 27.07.17 - 01:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично я не признаю нового алфавита и не буду на него переходить, мои родственники, друзья и соседи также не желают этого. Итого уже более 200 человек против. а сколько еще таких же по стране, кто не хочет признавать необходимость перехода на латиницу?
Что важнее: как пишет человек по-казахски или как он говорит? Лично я думаю сперва надо довести уровень владения казахским среди населения РК минимум до 70% (а реальное число гораздо ниже этих 70%), а лишь потом заявить о возможности такой лингвистической реформы. Как выдумаете обучить русскоязычное население казахскому языку с помощью латиницы?
Да и сами казахи будут путаться, ибо буква i теперь будет передавать 2 звука - [и] и специфическое казахское [i](как в слове ipiмшiк). ну как вы объясните в каком случае И, а в каком I человеку, никогда прежде не изучавшему этот язык?
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Гость
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года




Отправлено: 27.07.17 - 01:57
Комментарий проходит проверку.

§ Рудничанин
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 511
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 27.07.17 - 02:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Но английский откроет нам двери в мир.

Сперва учить английский для поднятия престижа. А дальше что? Посмотри на большинство африканских государств: кто там на своем гос. языке говорит? Никто - все говорят на английском. То же самое и в Америке. А начиналось все с этого же.
Чтобы победить в информационной войне надо в нее не ввязываться. Чтобы сохранить нацию и единство необходимо развивать свой родной язык на всем понятном алфавите, а не изобретать колесо.
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