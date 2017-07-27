ЯВП Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4158







Отправлено: - 00:26 Саакашвили руководил Одесской областью с мая 2015-го по ноябрь 2016-го. После отставки с этого поста Порошенко также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. Сейчас на родине против него возбужден ряд уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск. Грузинского гражданства бывшего президента лишили.