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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4788
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ЯВП:
Государственная миграционная служба Украины подтвердила информацию о лишении гражданства страны Михаила

А ты сам как, жаль его?
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ЯВП
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.07.17 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24 июля украинский президент Петр Порошенко во время визита в Грузию заявил, что Киев готов обсуждать с Тбилиси экстрадицию Саакашвили. Бывший глава Одесской области в последнее время активно критикует киевский режим. В частности, в январе он публично обвинил Порошенко во вранье и коррупции.

ЯВП
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.07.17 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Саакашвили руководил Одесской областью с мая 2015-го по ноябрь 2016-го. После отставки с этого поста Порошенко также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. Сейчас на родине против него возбужден ряд уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск. Грузинского гражданства бывшего президента лишили.

§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4788
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 00:27
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 27.07.17 - 00:38
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4788
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 00:39
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Страница 278 из 278«1...276277278
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