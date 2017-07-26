112 Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до... #61





(Пользователи) Сообщений: 4788

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 00:07 Цитата: Медный:

Вопрос о вашем не восприятии прошлого как

Хм..

Ты меня убил попросту..

Как, откуда ты знаешь что дискутируя по какому либо вопросу у меня именно это восприятие?

Видел там К Барьеру или еще что то в этом роде дискуссии?

Там выбирать просто нужно позицию такую то такую то.

Противник выбирает другую.

И начинается дискуссия..

Если противник выберет противоположную, ты другую..

Это шоу, пиар, развлечение!

Ты что, думаешь все спорят по настоящему?

Ты это принимаешь как то на свой личный счет или на мой?

Вот блин детки малые еще..

Диалог, форум, шоу..

По настоящему хочешь если, иди в реальную жизнь..