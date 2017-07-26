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≡ До конца недели в Костанайской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
До конца недели в Костанайской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29025
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До конца недели в Костанайской области синоптики прогнозируют неустойчивую погоду с кратковременными дождями, в выходные — усиление жары.
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§ Victor Yang
Re: До конца недели в Костанайской области ожидаются...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8905
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.07.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Даже не знаю,в каком виде от вас будут извиненья)))

Требуй в стихах - не меньше!!! :-P
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§ Валентин
Re: До конца недели в Костанайской области ожидаются...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6384
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.07.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
аркадий дико извинился
и деликатно нахамил
ну что сказать свинья конечно
но мил

:lol:
Профайл
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