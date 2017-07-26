А вам слабооо? Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4144







Отправлено: - 21:14 МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Москве у пенсионерки украли 50 миллиардов зимбабвийских долларов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.



По его словам, приезжий мужчина совершил кражу в квартире на Криворожской улице на юге столицы. Полицейские уже задержали подозреваемого.

Собеседник агентства пояснил, что доллары не представляют ценности, так как их отменили в Зимбабве еще несколько лет назад. Также он сообщил, что, помимо ничего не стоящих миллиардов, мужчина похитил ювелирные изделия и деньги в валютах других государств.

В пресс-службе ГУМВД по Москве РИА Новости подтвердили, что автопатруль ОМВД по району Нагорный задержал 51-летнего приезжего по подозрению в краже. У него изъяли ювелирные изделия и деньги