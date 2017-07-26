Цитата: Привет из Кустаная:

Образ Шарикова покоя не даёт? А где речь про лапти и деревянные ложки? Или это в натуре человека - поднять себя за счёт унижения другого?

зачем обижаться, по моему наш земляк Владимир Толоконников, точно передал образ простого народного мужика, без всякой шелухи, когда я себе представляю простого Русского мужика, у меня почему то всплывает именно Шариков, только прошу без обид. Цитата: Привет из Кустаная:

Другое удивительно - как нынешние казахстанские выпускники школ поступают в европейские ВУЗы без латинизированного казахского языка?

так они по этому вынуждены проходить годичные курсы, прежде чем поступить, теперь этого не нужно будет делать.