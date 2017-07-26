Цитата: Таня:

расскажите, какие павильоны самые интересные? мы хотим посетить за 1 день. хотим выбрать наиболее яркие. Мы с ребенком 6 лет

за один день не успеете, да еще с ребенком, хостел мы сняли за 2000 тенге жили с женой в одной комнате, квартира новая, все есть холодильник, элктро плита, микроволновка, ванная душ, телевизор, в другой комнате жила пара которая приехала в Костанай автостопом, китаянка и турок, даже чай вечером вместе пили на кухне, в третьей комнате жила семья немцев из германии двое взрослых и два ребенка все они приехали на ЭКСПО, языка мы с супругой не знали и общались с ними как немые, а они между собой общались на смещенном языке, жили дружно два дня, первый раз видел иностранцев и жил с ними.