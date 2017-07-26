/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 277 из 277«1...275276277
§ amduscias
Re: Флуд и оффтопик часть 3
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6144
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 26.07.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
не мягок ли металл у лопаты

Там были титановые лопаты, у них точно металл не мягок. Правда, пару месяцев там не была, может и разобрали уже
Профайл

* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3617
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.07.17 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Народ вы где купляете грабли,тяпки ,лопаты топоры?

-я покупаю, там где продают ворованное.... на задах нижней оптовки.... дешевле и качественней.... в 10 утра с дач приезжает Москвичок.... (((((((((
Профайл

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2893
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.07.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:

А вам то зачем садовый инвентарь
Картоху выращиваете для пакистана :lol:
Профайл

А вам слабооо?
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 26.07.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Москве у пенсионерки украли 50 миллиардов зимбабвийских долларов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, приезжий мужчина совершил кражу в квартире на Криворожской улице на юге столицы. Полицейские уже задержали подозреваемого.
Собеседник агентства пояснил, что доллары не представляют ценности, так как их отменили в Зимбабве еще несколько лет назад. Также он сообщил, что, помимо ничего не стоящих миллиардов, мужчина похитил ювелирные изделия и деньги в валютах других государств.
В пресс-службе ГУМВД по Москве РИА Новости подтвердили, что автопатруль ОМВД по району Нагорный задержал 51-летнего приезжего по подозрению в краже. У него изъяли ювелирные изделия и деньги

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2893
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.07.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А вам слабооо?:

Какие то чернявые ребята расплатились с бабуськой за снятие хаты :lol:
Профайл

* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11439
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Какие то чернявые ребята расплатились с бабуськой за снятие хаты :lol:

А я за Марика - стал переживаться.Понаехали тут на ЭКСПО - ребятки...
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4778
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марика - стал переживаться.Понаехали тут на ЭКСПО - ребятки..

У нас же нет ЭКСПО, тамаду встречал..
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4778
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А вам слабооо?:

Да Доцент, грабежи у вас зашкаливают там..
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4778
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я сторонник здоровой пищи..
Все со своего огорода, баклажанчики, картошечка и куры сделаноунас..
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4778
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чесночок тоже мой с дачи..
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4778
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подумать только..
Не могу выпить газировку полтора литра..
А как то пиво по 4 литра выпивал..
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 277 из 277«1...275276277
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 124
Пользователей: 7
Всего: 131

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх