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≡ Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29025
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О деталях перехода казахского языка на латиницу рассказал министр образования и науки в среду, 26 июля, на пресс-конференции в Правительстве. Журналистов интересовало, не изменились ли планы МОН РК и когда точно граждане увидят обновлённый алфавит.
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Привет из Кустаная
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
так думаю:

Как легко всё передергивается! Образ Шарикова покоя не даёт? А где речь про лапти и деревянные ложки? Или это в натуре человека - поднять себя за счёт унижения другого? Другое удивительно - как нынешние казахстанские выпускники школ поступают в европейские ВУЗы без латинизированного казахского языка? Наверное, всё дело в способностях и желаниях молодёжи?

§ Ваш земляк
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1039
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.07.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А усиленным творчеством на русском языке, модой на русский язык и Серебряным веком поэзии, спасибо Александру Сергеевичу.

"Серебряный век - образное название периода в истории русской поэзии, относящегося к концу 19-го - началу 20-го века, данное по аналогии с Золотым веком (первая треть 19го века).
Как-то так... Уж если "образованность свою показать хочут", то хоть показывали бы правильно...
Профайл

вопрос в лоб
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 22:35
Комментарий удален модератором.

* Валентин
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6383
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.07.17 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Как-то так... Уж если "образованность свою показать хочут", то хоть показывали бы правильно...


Уел( пойду переживать за свою неграмотность((((
Профайл

так думаю
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Привет из Кустаная:
Образ Шарикова покоя не даёт? А где речь про лапти и деревянные ложки? Или это в натуре человека - поднять себя за счёт унижения другого?

зачем обижаться, по моему наш земляк Владимир Толоконников, точно передал образ простого народного мужика, без всякой шелухи, когда я себе представляю простого Русского мужика, у меня почему то всплывает именно Шариков, только прошу без обид. Цитата:
Привет из Кустаная:
Другое удивительно - как нынешние казахстанские выпускники школ поступают в европейские ВУЗы без латинизированного казахского языка?

так они по этому вынуждены проходить годичные курсы, прежде чем поступить, теперь этого не нужно будет делать.

Ильяс
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Или твое мнение кто то услышал, кто испугался известных событий начиная с августа 08го?

Какие еще события с августа 8 года? Доллар подскачил или что? Что за бред очередной?

Ильяс
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Все таки мы начали отходить от законов таможенного Союза и больше тянемся к международным правовым стандартам..

Открываю страшный секрет - у РК самая большая граница с РФ, хочешь, не хочешь, а дружить придётся.

* 112
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4778
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
Открываю страшный секрет - у РК самая большая граница с РФ, хочешь, не хочешь, а дружить придё

Мы что не дружили и перестаем дружить?
Ты что такое сочиняешь?
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* 112
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
112


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Сообщений: 4778
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
Какие еще события с августа 8 года? Доллар подскачил или что?

ПодкАчил...
Ога..
Забудь..
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* 112
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4778
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец 1:
тюркский народ , то почему латиница . а не арабский ? В

С каких это пор арабы стали тюрками?
Ты что, чего там объелся?
Сперва поинтересуйся что ли, что персы и арабы это совершенно другие народы..
Профайл

* 112
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4778
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
еня такое ощущение, что вас усилен

Разговор о лично мне или описан вопрос дискуссионного характера о языке и будущем нации?
Зачем одно к одному мешать и при этом обижаться и скандалить?
Если о личном пиши во флуде или в личке лично мне..
Путать конкретно дискуссионный вопрос не нужно с чем то другим..
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так думаю
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
Открываю страшный секрет - у РК самая большая граница с РФ, хочешь, не хочешь, а дружить придётся.

конечно будем дружить с РФ, тем более у ней и друзей не осталось, и с Китаем и с Европой и с Америкой, а РФ будит общаться с ними через нас, мы же ни с кем не ссорились, тем более у нее и нет другого выхода, слышали наверное сегодня, под санкциями они, вместе с КНДР и Ираном.

Привет из Кустаная
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
так думаю:
когда я себе представляю простого Русского мужика, у меня почему то всплывает именно Шариков

Удивительно, а мне представляется Ломоносов, маршал Жуков, Калашников... Они не русские мужики?

Рейтер
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 23:42
Комментарий удален модератором.

§ Victor Yang
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8904
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.07.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Привет из Кустаная:
Удивительно, а мне представляется Ломоносов, маршал Жуков, Калашников... Они не русские мужики?

Товарищ Так думаю, вероятно, даже не знает кто это. Ну или просто Шариков ему самому ближе как-то ;-) .
Профайл
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