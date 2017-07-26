Цитата: Валентин:

не сегодня в 17:43 прилетела СМС от 112 про грядущую жару до 43 градусов 29-30 июля.

А в 21:49 от них же уведомили про грозу, усиление ветра до 15-20, град и шквал завтра.

на латинском шрифте и вы смогли это понять?