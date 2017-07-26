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≡ До конца недели в Костанайской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
До конца недели в Костанайской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29025
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До конца недели в Костанайской области синоптики прогнозируют неустойчивую погоду с кратковременными дождями, в выходные — усиление жары.
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так думаю
Re: До конца недели в Костанайской области ожидаются...




Отправлено: 26.07.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
не сегодня в 17:43 прилетела СМС от 112 про грядущую жару до 43 градусов 29-30 июля.
А в 21:49 от них же уведомили про грозу, усиление ветра до 15-20, град и шквал завтра.

на латинском шрифте и вы смогли это понять?

* Валентин
Re: До конца недели в Костанайской области ожидаются...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6383
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.07.17 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Хамон(ка) -сыровяленый свиной окорок женского рода.


Ой, правда, что ли?! Надо же, какое случайное совпадение-то получилось!

Цитата:
kbkz1980:
Даже не знаю,в каком виде от вас будут извиненья)))


:-P
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