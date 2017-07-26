Цитата: Министр:

Я не думаю, что министерство должно диктовать частным вузам, какие цены устанавливать на то или иное обучение. Иначе у нас опять пойдет замкнутый круг: та же коррупция, очереди и так далее



А так не замкнутый круг? Т.е. если учишься за деньги, то автоматически взятки уже не можешь давать? Просто физически не сможешь, ведь денег у тебя больше нет. Министр тянет на премию им.Кличко.