Цитата: Я не думаю, что министерство должно диктовать частным вузам, какие цены устанавливать на то или иное обучение. А у нас остались еще гос ВУЗы? Как он собрался диктовать частникам свои условия? Смешной Петрушка))) А по факту, у кого есть мозги и деньги, уезжают учиться в Россию. А тут остаются или неимущие, или обнурлыкуненые болашаки, или те кому вообще до лампочки какой диплом будет. Лишь бы был, да подешевле)