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§ NG.kz
Глава МОН объяснил, почему дорожает обучение в вузах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29024
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Если высшие учебные заведения считают, что при этой стоимости у них будет достаточное количество студентов, значит, это правильно. Я говорил, это рынок, это услуга. Я не думаю, что министерство должно диктовать частным вузам, какие цены устанавливать на то или иное обучение. Иначе у нас опять пойдет замкнутый круг: та же коррупция, очереди и так далее", - сказал министр.
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Галина
Re: Глава МОН объяснил, почему дорожает обучение в вузах




Отправлено: 26.07.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем больше они заплатят за обучение,,поверьте мне ,, тем больше они потом назад взятками возьмут ,им как то надо все вернуть,,вы наоборот провоцируете их на это,,!!

FOMA
Re: Глава МОН объяснил, почему дорожает обучение в вузах




Отправлено: 26.07.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По факту, я должен заплатить 1 млн. за весть срок обучения и еще 500 тыс. за то, чтоб алчный чиновник даже не подумал украсть деньги сидя в своем кресле.
Я бы не назвал это заявление даже легким приступом шизофрении.
В глазах этого человека на фото прослеживается одновременно и вопрос и удивление. Интересно, он удивлен или озадачен тем что сказал? Что происходит с этой страной?

Медный
Re: Глава МОН объяснил, почему дорожает обучение в вузах




Отправлено: 26.07.17 - 14:22
Комментарий удален модератором.

Медный
Re: Глава МОН объяснил, почему дорожает обучение в вузах




Отправлено: 26.07.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

"Чё сказал?" Кому "вам" решать? Опять мантры 90-х. Распределение продукта труда и прибыли соответственно от него, никогда не будет равноценным при капитализме. Иначе бы капитализм назывался коммунизмом ;-)

Медный
Re: Глава МОН объяснил, почему дорожает обучение в вузах




Отправлено: 26.07.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

да, чёрт их знает?! Не за плохой жизнью наверное

§ 112
Re: Глава МОН объяснил, почему дорожает обучение в вузах
112


(Пользователи)
Сообщений: 4768
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
сказал?" Кому "вам" решать? Опять мантры

Какие мантры?
Хочешь учиться учись, не хочешь иди работай..
Хочешь лечиться лечись, не хочешь, помирай..
Народу решать, народу, должны ли учителя получать достойную зарплату..
То же самое со всеми профессиями, вплоть до парикмахерских..
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§ amduscias
Re: Глава МОН объяснил, почему дорожает обучение в вузах
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6144
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 26.07.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обучение в ВУЗах дорожает, потому что дорожает всё. Что тут не понять?
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§ Victor Yang
Re: Глава МОН объяснил, почему дорожает обучение в вузах
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8903
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.07.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Обучение в ВУЗах дорожает, потому что дорожает всё. Что тут не понять?

Но при этом стоимость обучения у нас соразмерна стоимости обучения в Европе.
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§ amduscias
Re: Глава МОН объяснил, почему дорожает обучение в вузах
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6144
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 26.07.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но при этом стоимость обучения у нас соразмерна стоимости обучения в Европе.

Это потому что эта "гонка вооружений" бесконечна И все только и думают, как обогнать других. Впереди забега коммунальщики и аптечники. Они ушли в такой отрыв, что просто недосягаемы.
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§ Алиса
Re: Глава МОН объяснил, почему дорожает обучение в вузах
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3446
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.07.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Они ушли в такой отрыв, что просто недосягаемы.

нас не догонят, нас не догонят.... 8-) 8-)
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кустанаец 1
Re: Глава МОН объяснил, почему дорожает обучение в вузах




Отправлено: 26.07.17 - 18:18
Комментарий удален модератором.

кустанаец 1
Re: Глава МОН объяснил, почему дорожает обучение в вузах




Отправлено: 26.07.17 - 18:22
Комментарий удален модератором.

кустанаец 1
Re: Глава МОН объяснил, почему дорожает обучение в вузах




Отправлено: 26.07.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
архимед:

В некотором моменте я соглашусь с Вами, все, что делается с образованием КЗ и всем остальным как придумывание истории, переименование улиц на какое нибудь кабыланды батыра или проповедь о том что чингизхан казахом был , от этого наши монгольскеие партнеры вообще за живот держаться , ведь их язык даже близко не похож с казахским . Это все направлено на оболвание населения , на его численное уменьшение . Правильно что русскоговорящие уезжают отсюда , будущего тут нет

Карамерген
Re: Глава МОН объяснил, почему дорожает обучение в вузах




Отправлено: 26.07.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я не думаю, что министерство должно диктовать частным вузам, какие цены устанавливать на то или иное обучение.
А у нас остались еще гос ВУЗы? Как он собрался диктовать частникам свои условия? Смешной Петрушка))) А по факту, у кого есть мозги и деньги, уезжают учиться в Россию. А тут остаются или неимущие, или обнурлыкуненые болашаки, или те кому вообще до лампочки какой диплом будет. Лишь бы был, да подешевле)
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