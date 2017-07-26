|Цитата:
Нужно подготовить несколько вариантов
Каких еще несколько вариантов? Если начать заморачиваться с умляутами то теряется высокая цель перехода - доступ к информации на английском.
Цитата:
Ерлан Сагадиев заявил, что создана специальная комиссия, и она вплотную занимается разработкой алфавита казахского языка на латинице.
Живо представил себе эту комиссию и как они пол-года теперь будут "вплотную заниматься". Хотелось бы услышать во-сколько обойдется налогоплательщикам этот праздник ̶б̶е̶з̶у̶м̶и̶я̶ жизни.
Твое лицо, когда тебе говорят, что ты имеешь доступ к информации на латинизированном казахском:
[Исправлено: JereK, 26.07.2017 - 20:46]