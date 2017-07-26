так думаю Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до... #39







Отправлено: - 21:10 Цитата: Медный:

Любят у нас ломать, что работает исправно: язык, культуру, историю

ни кто не запрещает язык, культуру, историю, просто это все будит писаться и читаться латинскими буквами, как сейчас смски приходят на латинском и все могут прочесть, что написано, так как письменность кирилица и латиница одного корня, и ни кто не запрещает говорить на родном языке, играть на балалайке или домбре, запросто можешь выйти на площадь сыграть на балалайке и сплясать как Шариков из фильма "собачье сердце" и все тебе будут только аплодировать и даже денежек набросают, правда молодежи будет трудно поступать в вузы РФ там сочинение на Русском, а в европу без проблем, ну и документы заполнять или обратится в гос органы можно будет по прежнему на своем родном языке просто латинскими буквами.