EGEMEN.KZ: «Тіл тазалығына ерекше мән беру керек» («Чистоте языка - особое внимание») - Издание публикует интервью с доктором филологических наук Рабигой СЫЗДЫКОВОЙ, которая считает, что ребенок, обучающийся по системе трехъязычия, не будет знать родного языка.



Цитата: «При переходе на латиницу нужно особое внимание уделить казахскому языку. На мой взгляд, в детских садах и начальной школе вообще не нужно учить английский язык. Если ребенок не умеет читать и грамотно писать на казахском, основанном на латинице, его нельзя обучать английскому. Ребенок, в памяти которого отложился английский шрифт и алфавит, будет испытывать трудности при изучении казахского, будет путаница со звуками. Только в том случае, если ребенок в начальной школе освоит азы грамматики казахского языка, можно учить иностранным языкам. Дети, которые сразу начнут обучаться на трех языках, не будут знать толком родного. Из таких детей в будущем вряд ли получатся хорошие писатели, поэты или художники. Они могут, конечно, стать учеными и специалистами, но у них не будет культурного кода. Сохранение казахского народа связано с сохранением языка. В век глобализации необходимо особенно задуматься над будущим нашего языка», - считает ученый.



SERKE.ORG: «Шымкенттің жігіті латын әліпбиіне өтудің оңай жолын тапты» («Житель Шымкента нашел легкий путь перехода на латиницу») - Куаныш РЫСКУЛОВ стал победителем конкурса «Хакатон» за изобретение метода преодоления трудностей при переходе на латиницу, сообщает ресурс со ссылкой на пресс-службу областного акимата ЮКО.



Цитата: Автор нескольких компьютерных программ Куаныш Рыскулов 8 лет работает в сфере информационных технологий. Жюри конкурса среди ІТ-специалистов признало его проект очень своевременным. В ближайшее время на реализацию его программы быстрого и безболезненного перехода с кириллицы на латиницу будут выделены средства, также планируется ее широкое распространение. Сообщается, что конкурс, организованный с целью поддержки политики Елбасы по переходу на латиницу, был объявлен акиматом ЮКО месяц назад. Было представлено 50 работ, 8 из них были признаны лучшими.



Жаль подробностей нет, мне стало интересно что он реализовал такого, если ещё проект будущего алфавита не принят.