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§ NG.kz
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29024
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О деталях перехода казахского языка на латиницу рассказал министр образования и науки в среду, 26 июля, на пресс-конференции в Правительстве. Журналистов интересовало, не изменились ли планы МОН РК и когда точно граждане увидят обновлённый алфавит.
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§ Алиса
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3446
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.07.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Но английский откроет нам двери в мир.

да-да, конечно,.. А еще в космическое пространство....
Петр ПЕрвый вроде как окно в Европу прорубил, но почему-то не заставил народ на немецком шпрехать, на аглицком трындеть? Но лишь учиться загнал всех! Странно, не так ли? Он не дурак ведь был, да и власть в его руках на это дело была.
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§ Валентин
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6373
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.07.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Петр ПЕрвый вроде как окно в Европу прорубил, но почему-то не заставил народ на немецком шпрехать, на аглицком трындеть?


Ну, положим, некоторая параллель в истории была.
Когда все 2% образованного населения говорили только на французском, а остальные 98% крестьянства на русском :)

Впрочем, что характерно, ситуацию забороли совсем не запретом французского языка, и даже не переходом на латиницу.
А усиленным творчеством на русском языке, модой на русский язык и Серебряным веком поэзии, спасибо Александру Сергеевичу.

А ведь могли бы взять и запретить!
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костанаец 1
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А мы то кто, вообще тюркская страна, ну предприняли меры, на всякий случай..
Вот и аукнулась на нашей голове безумная политика

Если ты тюркский народ , то почему латиница . а не арабский ? Вы же Альфараби перса сделали народным героем так и просите разрешение у Иранцев и Арабов перейти на их алфавит

§ Алиса
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3446
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.07.17 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ну, положим, некоторая параллель в истории была.

но ведь это один из примеров - бессилия иностранных языков перед могучим и великим :lol: :lol: :lol: Вообще перед языком народа - неважно какого - русского, казахского, туркменского, украинского....
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36+
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Ну вот, начинается трагикомедия. О которой я думаю все сразу забудут после заполнения "пантеона" главным телом!

если это случиться, то это ускориться в разы, тогда то что сейчас пишешь в коментах будешь шепотом в постели говорить жене на Казахском языке.

Медный
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

У меня такое ощущение, что вас усиленно лечить надо. Общая история это свершившийся факт. просто жесть какая то, походу ржавая.

§ JereK
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1051
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 26.07.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нужно подготовить несколько вариантов


Каких еще несколько вариантов? Если начать заморачиваться с умляутами то теряется высокая цель перехода - доступ к информации на английском.

Цитата:
Ерлан Сагадиев заявил, что создана специальная комиссия, и она вплотную занимается разработкой алфавита казахского языка на латинице.


Живо представил себе эту комиссию и как они пол-года теперь будут "вплотную заниматься". Хотелось бы услышать во-сколько обойдется налогоплательщикам этот праздник ̶б̶е̶з̶у̶м̶и̶я̶ жизни.

Твое лицо, когда тебе говорят, что ты имеешь доступ к информации на латинизированном казахском:


[Исправлено: JereK, 26.07.2017 - 20:46]
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Путем
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Как будут решать вопрос о дополнительных буквах, свойственным казахскому языку

Арабица нашего земляка Байтурсынова как раз содержала 26 букв и знак смягчения. Закон сингармонизма в казахском языке помогает сократить количество.
Но в принимаемой латинице, как можно понять, каждому звуку будет соответствовать одна буква, при этом в принятом в 1994 году общетюркском латинском алфавите 34 буквы и в казахском будет не больше. При этом не забывайте, что уже свыше десяти лет лента новостей КазИнформа печатается и на латинице, так что опыт применения латиницы не исчерпывается 11 годами с 1929 по 1940 года.

В.Путин
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 20:48
Комментарий удален модератором.

так думаю
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Любят у нас ломать, что работает исправно: язык, культуру, историю

ни кто не запрещает язык, культуру, историю, просто это все будит писаться и читаться латинскими буквами, как сейчас смски приходят на латинском и все могут прочесть, что написано, так как письменность кирилица и латиница одного корня, и ни кто не запрещает говорить на родном языке, играть на балалайке или домбре, запросто можешь выйти на площадь сыграть на балалайке и сплясать как Шариков из фильма "собачье сердце" и все тебе будут только аплодировать и даже денежек набросают, правда молодежи будет трудно поступать в вузы РФ там сочинение на Русском, а в европу без проблем, ну и документы заполнять или обратится в гос органы можно будет по прежнему на своем родном языке просто латинскими буквами.

Читатель 1
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ха.. "весёлая" тема пошла, министр работает)) сказано ^ ускорить, ускорим)). А по сути : надо смотреть на всё спокойно ( пусть...)

* Ваш земляк
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1036
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.07.17 - 21:31
Комментарий удален модератором.
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Гость
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года




Отправлено: 26.07.17 - 21:36
Комментарий проходит проверку.

Гость
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года




Отправлено: 26.07.17 - 21:41
Комментарий проходит проверку.

§ Валентин
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6373
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.07.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
но ведь это один из примеров - бессилия иностранных языков перед могучим и великим Вообще перед языком народа - неважно какого - русского, казахского, туркменского, украинского....


Там гораздо более важно то, как именно русский язык стал доминирующим и среди элиты.
Я выше это отдельно выделил.
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