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§ NG.kz
Полцарства за ЭКСПО: В Астане иностранцам сдают квартиры за несколько миллионов тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29024
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во многих туристических местах иностранцев считают живым кошельком и «сдирают» с них по максимуму. Астана не стала исключением – квартиры зарубежным гостям здесь сдают за несколько миллионов тенге, сообщает NUR.KZ. Выставка ЭКСПО-2017 – золотое время для астанчан, предоставляющих жилье в аренду.
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Костанаец
Re: Полцарства за ЭКСПО: В Астане иностранцам сдают квартиры за...




Отправлено: 26.07.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если вы планировали посетить ЭКСПО, то пусть эта статья вас не смущает. А то может сложится впечатление, что цены в Астане заоблачные. Это не так.

Я съездил в Астану на автобусе (7200 тенге в оба конца), снял хостел 2500 тнг/сутки. Плюс билет на ЭКСПО 4000 тенге. Вкруг около 11000-15 000 тенге. Совсем не много за выставку!

Можно снять однушку с вокзала 5000-7000 тнг/сутки.

Таня
Re: Полцарства за ЭКСПО: В Астане иностранцам сдают квартиры за...




Отправлено: 26.07.17 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
расскажите, какие павильоны самые интересные? мы хотим посетить за 1 день. хотим выбрать наиболее яркие. Мы с ребенком 6 лет

Мурат
Re: Полцарства за ЭКСПО: В Астане иностранцам сдают квартиры за...




Отправлено: 26.07.17 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Таня:
расскажите, какие павильоны самые интересные? мы хотим посетить за 1 день. хотим выбрать наиболее яркие. Мы с ребенком 6 лет

за один день не успеете, да еще с ребенком, хостел мы сняли за 2000 тенге жили с женой в одной комнате, квартира новая, все есть холодильник, элктро плита, микроволновка, ванная душ, телевизор, в другой комнате жила пара которая приехала в Костанай автостопом, китаянка и турок, даже чай вечером вместе пили на кухне, в третьей комнате жила семья немцев из германии двое взрослых и два ребенка все они приехали на ЭКСПО, языка мы с супругой не знали и общались с ними как немые, а они между собой общались на смещенном языке, жили дружно два дня, первый раз видел иностранцев и жил с ними.

дополнение
Re: Полцарства за ЭКСПО: В Астане иностранцам сдают квартиры за...




Отправлено: 26.07.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
правда с турком немного друг друга понимали, общие слова типа хлеб, соль, вода, если бы я в совершенстве владел казахским возможно мог бы с ним и изъяснятся.

дополнение
Re: Полцарства за ЭКСПО: В Астане иностранцам сдают квартиры за...




Отправлено: 26.07.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хотелось заметить, что соседи попались не пьющие, предлагал им попробовать нашего пива, отказались, пришлось пить самому, соседи были очень доброжелательные, я думал начнут брезговать нас, но нет скинули что было, на общак покушали, попили чай.

Читатель 1
Re: Полцарства за ЭКСПО: В Астане иностранцам сдают квартиры за...




Отправлено: 26.07.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как всегда...лишь бы урвать, а там трава не расти)) Узнаваемо? (лично мне на ... не нужны: ни промежуточная выставка, ни квартиры, делать там нечего)
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