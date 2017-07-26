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≡ Daily News → Известный повар доказал в суде, что McDonald’s травит своих клиентов: что же кладут в бургеры под видом мяса?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Daily News → Известный повар доказал в суде, что McDonald’s травит своих клиентов: что же кладут в бургеры под видом мяса?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29024
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы, чтобы аким области это прочитал. Шеф открыл ужасную правду о том, из чего же на самом деле готовится вкуснейшее мясо для гамбургеров и наггетсов. После заявлений Джеймса блюда, которые готовят в McDonald’s нельзя даже едой назвать. Фактрум рассказывает подробности.
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§ 112
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4768
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я когда в Костанай по работе приезжаю, чай в полторашку наливаю, летом холодный, покупаю беляши на Тауэльсыздык и нормально..
Перекус в часа 2 и можно еще до вечера спокойно работать..
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§ 112
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4768
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дальше идем..
Настоящая пища..
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§ 112
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4768
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другой холодильник..
Настоящая пища..
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§ 112
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4768
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боле того.
Третий холодильник..



И тут полезная и настоящая пища..
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§ 112
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4768
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы думаете это все?
А четвертый запасной холодильник?
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Гарик
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...




Отправлено: 26.07.17 - 16:38
Комментарий удален модератором.

Гарик
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...




Отправлено: 26.07.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

у тебя столько еды в холодильнике, а у нас столько голодных, чеб не поделиться с ними, вон пострадавшим от паводка нужна была еда, а ты критиковал власти, ну ты эгоист только о себе думаешь.

Гарик
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...




Отправлено: 26.07.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

у меня был пустой холодильник, и всего лишь две пачки макарон и то отнес.

§ amduscias
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6144
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 26.07.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Третий холодильник..

Цитата:
112:
четвертый запасной холодильник


Первый холодильник откладывается на пузе.
Второй холодильник - на заднице.
Третий холодильник свисает в виде второго подбородка.
Четвертый холодильник - его содержимое формирует "французские ручки".

Короче, страшная картина...
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§ 112
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4768
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
роче, страшная картина

Что то такое страшное узнаю о вишне, облепихе и крыжовнике, которые заморожены на зиму..
Думаешь эти продукты с дачи очень вредны?
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Медный
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...




Отправлено: 26.07.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
привет из Аула:

Была породка таковая ..... говорят вес быка под тонну с лишком. Только наши младореформаторы загасили всё. Конкуренция в мире свободного рынка никому не нужна ;-)

§ 112
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4768
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гарик:
вон пострадавшим от паводка нужна была еда, а ты критиковал власти, ну ты эгоист только о себе думаешь.

Великий Грех просить еду..
Я когда был голоден в детстве, никогда не просил..
Еда для того и еда, чтобы ее добывать..
Чтобы ее копить на тот случай когда трудно станет..
Но просить еду, это ненормально для здоровых физически людей..
Профайл

Гость
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...




Отправлено: 26.07.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Великий Грех просить еду..
Я когда был голоден в детстве, никогда не просил..
Еда для того и еда, чтобы ее добывать..
Чтобы ее копить на тот случай когда трудно станет..
Но просить еду, это ненормально для здоровых физически людей..

Сам то понял?
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Страница 5 из 5«1...345
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