Цитата: 112:

Великий Грех просить еду..

Я когда был голоден в детстве, никогда не просил..

Еда для того и еда, чтобы ее добывать..

Чтобы ее копить на тот случай когда трудно станет..

Но просить еду, это ненормально для здоровых физически людей..

Сам то понял?