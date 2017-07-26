/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Челябинская область приглашает казахстанских инвесторов		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Челябинская область приглашает казахстанских инвесторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29024
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
АСТАНА, 25 июл — РИА Новости. Челябинская область приглашает казахстанских инвесторов принять участие в реализации региональных и международных экономических проектов, в том числе, проекта высокоскоростной магистрали «Москва-Пекин», сообщил министр экономического развития региона Сергей Смольников на открытии тематической Недели Челябинской области в Павильоне России на ЭКСПО-2017 в Астане.
Читать новость

32
Re: Челябинская область приглашает казахстанских инвесторов




Отправлено: 26.07.17 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот как в пользу пошли санкции России, мы теперь становимся их инвесторами.

гость
Re: Челябинская область приглашает казахстанских инвесторов




Отправлено: 26.07.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
32:
вот как в пользу пошли санкции России, мы теперь становимся их инвесторами.

Не ,не становитесь.Вас еще только приглашают.

Гость
Челябинская область приглашает казахстанских инвесторов




Отправлено: 26.07.17 - 20:07
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 111
Пользователей: 0
Всего: 111

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх