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§ NG.kz
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29024
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О деталях перехода казахского языка на латиницу рассказал министр образования и науки в среду, 26 июля, на пресс-конференции в Правительстве. Журналистов интересовало, не изменились ли планы МОН РК и когда точно граждане увидят обновлённый алфавит.
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§ Алиса
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3446
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.07.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Но английский откроет нам двери в мир.

да-да, конечно,.. А еще в космическое пространство....
Петр ПЕрвый вроде как окно в Европу прорубил, но почему-то не заставил народ на немецком шпрехать, на аглицком трындеть? Но лишь учиться загнал всех! Странно, не так ли? Он не дурак ведь был, да и власть в его руках на это дело была.
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§ Валентин
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6370
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.07.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Петр ПЕрвый вроде как окно в Европу прорубил, но почему-то не заставил народ на немецком шпрехать, на аглицком трындеть?


Ну, положим, некоторая параллель в истории была.
Когда все 2% образованного населения говорили только на французском, а остальные 98% крестьянства на русском :)

Впрочем, что характерно, ситуацию забороли совсем не запретом французского языка, и даже не переходом на латиницу.
А усиленным творчеством на русском языке, модой на русский язык и Серебряным веком поэзии, спасибо Александру Сергеевичу.

А ведь могли бы взять и запретить!
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костанаец 1
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А мы то кто, вообще тюркская страна, ну предприняли меры, на всякий случай..
Вот и аукнулась на нашей голове безумная политика

Если ты тюркский народ , то почему латиница . а не арабский ? Вы же Альфараби перса сделали народным героем так и просите разрешение у Иранцев и Арабов перейти на их алфавит

§ Алиса
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3446
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.07.17 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ну, положим, некоторая параллель в истории была.

но ведь это один из примеров - бессилия иностранных языков перед могучим и великим :lol: :lol: :lol: Вообще перед языком народа - неважно какого - русского, казахского, туркменского, украинского....
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36+
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Ну вот, начинается трагикомедия. О которой я думаю все сразу забудут после заполнения "пантеона" главным телом!

если это случиться, то это ускориться в разы, тогда то что сейчас пишешь в коментах будешь шепотом в постели говорить жене на Казахском языке.
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