Цитата: Алиса:

Петр ПЕрвый вроде как окно в Европу прорубил, но почему-то не заставил народ на немецком шпрехать, на аглицком трындеть?



Ну, положим, некоторая параллель в истории была.

Когда все 2% образованного населения говорили только на французском, а остальные 98% крестьянства на русском :)



Впрочем, что характерно, ситуацию забороли совсем не запретом французского языка, и даже не переходом на латиницу.

А усиленным творчеством на русском языке, модой на русский язык и Серебряным веком поэзии, спасибо Александру Сергеевичу.



А ведь могли бы взять и запретить!