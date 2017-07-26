707 Re: Курс доллара в Казахстане может подскочить до 420 или 450... #1







Отправлено: - 18:55 Банки долларов понабрали, теперь лохам хотят сбагрить, чтобы заработать. Арабы с сентября еще сократят добычу нефти. Им нужна цена 60$ чтобы выгодно продать акции своей нефтяной компании. Американцы теперь не могут за бесценок скупать нефть у ИГИЛ и пополнять свои запасы т.к. дядя Вова вставил им палки в колеса. Может и правда наши обка..лись с этим ЭКСПО, поменяю лучше тенге на рубли т.к. давно пророчили курс 1 к 7. А при нынешнем курсе рубля к доллару 60 * 7 = 420 тнг за доллар. Вот это по моему мнению на данный момент выглядит более правдоподобно.