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≡ Курс доллара в Казахстане может подскочить до 420 или 450 тенге за единицу американской валюты для покрытия расходов бюджета на ЭКСПО и помощь Казкоммерцбанку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Курс доллара в Казахстане может подскочить до 420 или 450 тенге за единицу американской валюты для покрытия расходов бюджета на ЭКСПО и помощь Казкоммерцбанку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29024
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мнению аналитика Сергея Полыгалова, сейчас Нацбанк Казахстана сдерживает ослабление тенге из-за ЭКСПО. "Конечно, не на следующий день после ЭКСПО, но я думаю, что в начале или конце ноября, Национальный банк пойдет на ослабление курса тенге, — заявил руководитель группы аналитиков TeleTrade Central Asia Сергей Полыгалов на пресс-конференции в Алматы.
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707
Re: Курс доллара в Казахстане может подскочить до 420 или 450...




Отправлено: 26.07.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Банки долларов понабрали, теперь лохам хотят сбагрить, чтобы заработать. Арабы с сентября еще сократят добычу нефти. Им нужна цена 60$ чтобы выгодно продать акции своей нефтяной компании. Американцы теперь не могут за бесценок скупать нефть у ИГИЛ и пополнять свои запасы т.к. дядя Вова вставил им палки в колеса. Может и правда наши обка..лись с этим ЭКСПО, поменяю лучше тенге на рубли т.к. давно пророчили курс 1 к 7. А при нынешнем курсе рубля к доллару 60 * 7 = 420 тнг за доллар. Вот это по моему мнению на данный момент выглядит более правдоподобно.

))
Re: Курс доллара в Казахстане может подскочить до 420 или 450...




Отправлено: 26.07.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друг ты не забывай , что осенью у Володи выборы!!! Так что рубль тоже не айс.

тс -ник
Re: Курс доллара в Казахстане может подскочить до 420 или 450...




Отправлено: 26.07.17 - 19:13
Комментарий удален модератором.

кустанаец 1
Re: Курс доллара в Казахстане может подскочить до 420 или 450...




Отправлено: 26.07.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не будет нормальной жизни в Казахстане , нет здесь ни управленцев умных у власти , да и желания власти только воровать сами у себя в государстве Нищая страна и без просвета
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