Доцент Re: Куда податься чтобы искупаться? #66





(Только чтение) Сообщений: 5785

Регистрация: 14.02.12 (Только чтение) Отправлено: - 21:57 Обликоморале:Я тоже объезжал это озеро,канала не видел...И если принять на веру ваши слова,то в какие года это было...все течет,все меняется



Канал, т.е рукотворную канаву шириной до 20м для стоков подземных вод и ХБС г. г.Рудного можно увидеть лишь в р-не отвалов ССГОКа, повернув с трассы Кустанай- Рудный направо. Что касается каналов между озерами, то сейчас их обнаружить весьма сложно, т.к ежегодно комбинат и отстойник ХБС сбрасывают сотни тысяч м.куб сточных вод в озера,из-за чего их уровень постоянно поднимается, заливая новые участки. Во многих местах эти озера уже слились между собой, потому границы их могут указать лишь рыбаки, десятками лет промышляющих здесь... Добавьте джунгли камыша по их берегам и большие пространства воды..