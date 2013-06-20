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§ NG.kz
Куда податься чтобы искупаться?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29020
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.13 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцам все сложнее выбрать место для купания по сервису и по карману. Где обустраивают свой пляжный отдых жители Костаная? Выбор организованных пляжей не так уж велик.
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ХХХ
Re: Куда податься чтобы искупаться?




Отправлено: 25.06.13 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
.Добавьте сюда стоки из многочисленных навозных куч и нечистот(с трупами погибших домашних животных)

Доцент сам же писал что в степи коров не осталось. Или это не Ваши слова.

§ Доцент
Re: Куда податься чтобы искупаться?
Доцент


(Только чтение)
Сообщений: 5785
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 25.06.13 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[iОблако от морали: ]я знаю это по картам с интернета и гуглу...а в реале..до чего ты Доцент все таки
тяжелый...лезешь туда чего не знаешь..[/i]

Зачем же так врать? Откуда вы знаете,сколько раз я был на этих озерах??? В своё время с охотинспектором Геннадием Ксынкиным мы облазили все эти озера...
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кевину
Re: Куда податься чтобы искупаться?




Отправлено: 25.06.13 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ХХХ:

точняк! Суслики , они не коровы

§ Обликоморале
Re: Куда податься чтобы искупаться?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3156
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.13 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
[iОблако от морали: ]
Когда оппонент переходит на оскорбления считай,что ты победил!
Цитата:
Доцент:
Зачем же так врать?

Причем здесь вранье???Если я не знаю,то как могу врать? Логика где?)))Цитата:
Доцент:
В своё время с охотинспектором Геннадием Ксынкиным мы облазили все эти озера...

Доказательства?Слова,это слова-не верю...Я тоже объезжал это озеро,канала не видел...И если принять на веру ваши слова,то в какие года это было...все течет,все меняется...Еще раз повторяю,не слышал,что бы кто заболел или заразился апосля купания на этом озере.
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§ Доцент
Re: Куда податься чтобы искупаться?
Доцент


(Только чтение)
Сообщений: 5785
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 25.06.13 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обликоморале: .Добавьте сюда стоки из многочисленных навозных куч и нечистот(с трупами погибших домашних животных)
[/i]Доцент сам же писал что в степи коров не осталось..[/i]

Коровки есть,однако! Но это не тучные совхозные гурты, которые скушали в 90е годы, а резко сократившееся поголовье КРС и ,овец, коз и лошадей частников. Если в конце 80- х годов в каждом селе было по два стада частных коров по 250-400 голов в каждом, то сейчас едва набирается 30-50 вместе с овцами.
При этом, если навоз с ферм и подворий вывозился силами совхозов на поля, то сейчас очисткой сел никто не занимается. Села завалены кучами навоза, который разлагается на жаре с выделение дурно пахнущих веществ. Добавьте сюда " парфюм" от мертвых коз, овец, кошек и собак, зарытых в навоз...
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лжедоценту
Re: Куда податься чтобы искупаться?




Отправлено: 25.06.13 - 21:53
Комментарий удален модератором.

§ Доцент
Re: Куда податься чтобы искупаться?
Доцент


(Только чтение)
Сообщений: 5785
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 25.06.13 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обликоморале:Я тоже объезжал это озеро,канала не видел...И если принять на веру ваши слова,то в какие года это было...все течет,все меняется

Канал, т.е рукотворную канаву шириной до 20м для стоков подземных вод и ХБС г. г.Рудного можно увидеть лишь в р-не отвалов ССГОКа, повернув с трассы Кустанай- Рудный направо. Что касается каналов между озерами, то сейчас их обнаружить весьма сложно, т.к ежегодно комбинат и отстойник ХБС сбрасывают сотни тысяч м.куб сточных вод в озера,из-за чего их уровень постоянно поднимается, заливая новые участки. Во многих местах эти озера уже слились между собой, потому границы их могут указать лишь рыбаки, десятками лет промышляющих здесь... Добавьте джунгли камыша по их берегам и большие пространства воды..
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§ Обликоморале
Re: Куда податься чтобы искупаться?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3156
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.13 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
Обликоморале: .Добавьте сюда стоки из многочисленных навозных куч и нечистот(с трупами погибших домашних животных)

может хватит свои фразы мне приписывать??)
Цитата:
Доцент:
Села завалены кучами навоза, который разлагается на жаре с выделение дурно пахнущих веществ. Добавьте сюда " парфюм" от мертвых коз, овец, кошек и собак, зарытых в навоз...

это ты тоже на картах гугла рассмотрел и унюхал?)) кстати ты забыл добавить,что нечистоты и помои выливаются прямо на улицу))
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§ Обликоморале
Re: Куда податься чтобы искупаться?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3156
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.13 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
,из-за чего их уровень постоянно поднимается, заливая новые участки.

А вот ты сам получается не зная истины ,начинаешь врать...Жаткамбай каждый год тихом тихом мелет и отходит от берега..
Цитата:
Доцент:
Во многих местах эти озера уже слились между собой

ыыы...с кем оно слилось???
Цитата:
Доцент:
потому границы их могут указать лишь рыбаки

озеро то соленое,никито там не рыбачит)))
Цитата:
Доцент:
Добавьте джунгли камыша по их берегам


:lol: все убил...))) а этого там и в помине нет...
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§ Доцент
Re: Куда податься чтобы искупаться?
Доцент


(Только чтение)
Сообщений: 5785
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 25.06.13 - 23:18
Комментарий удален модератором.
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§ 112й
Re: Куда податься чтобы искупаться?
112й


(Пользователи)
Сообщений: 11619
Регистрация: 23.01.13
Отправлено: 25.06.13 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мимино:
Раньше, там был только песок, я думаю потому что воды больше было, затем водохранилище обмельчало, и сейчас вместе с песком галимый камень, ходить очень тяжело

Да камни вроде всегда с той стороны были. Они вроде и не везде на той стороне.
Зато там тина почему то не растет, чем на противоположном, более теплом берегу..
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§ БарсикИскупакА
Re: Куда податься чтобы искупаться?
БарсикИскупакА


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 26.07.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему бы не сделать арендные сроки с мая по сентябрь?👆
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