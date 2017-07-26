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§ NG.kz
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29020
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О деталях перехода казахского языка на латиницу рассказал министр образования и науки в среду, 26 июля, на пресс-конференции в Правительстве. Журналистов интересовало, не изменились ли планы МОН РК и когда точно граждане увидят обновлённый алфавит.
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§ 74
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4136
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 26.07.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
дополнительных буквах, свойственным казахскому языку.... раньше было 33 буквы и то им было мало....а теперь хотят перейти на алфавит из 26 букв....

zhigaz/ duken/ kitaphana/ perdeler
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§ 112
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4768
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Что ты привязался к России??? Мы уже много лет считаем

Это к сожалению не я привязался к России, это к сожалению только горькая правда, которую политики, желающие воссоединиться с тюркским миров попросту не упустят..
Говоря о себе, говорю о нас всех..
Или твое мнение кто то услышал, кто испугался известных событий начиная с августа 08го?
Никто в здравом уме нас, которые лишились сами по собственной воле своей страны под названием СССР, никто не будет слушать, ибо мы доказали еще в 90м, на что мы способны..
Мы способны закрыть глаза на развал нашей Родины..
Так почему же нас, вас, или их, кто так поступил, кто то будет слушать?
Между прочим и я точно так бы сделал..
Иногда чтобы спасти страну, нужно плевать на небольшую часть толпы, использовать ее и пустить в расход..
Что с большим удовольствием и делается..
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кустанаец
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередная тупость не более, оболванивание населения вот , что выгодно. Президент спит и не видит куда Казахстан валится , или это так от финансового дефолта отвлекают , который если не в конце года , то в начале следующего грянет

пэтриот
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 16:59
Комментарий удален модератором.

§ Солнышко
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1150
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 26.07.17 - 17:03
Комментарий удален модератором.
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Медный
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любят у нас ломать, что работает исправно: язык, культуру, историю

Бывалый
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Давайте вернемся к истокам: юрты ставить проще, лошадь тоже и без асфальта обойдется, да и без газа на костре беш вкуснее получится.

Сравниваете несравнимое.
Не надо передергивать.
Цитата:
Солнышко:
Город Костанай возвращается к степной зоне, например.

Что в этом плохого?
Вы еще не наповорачивались рек вспять?
Не надоело против природы переть?
Все еще вам снятся цветущие яблони на Марсе?
Перестаньте лелеять утопию.

Медный
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

а что плохого в яблонях на Марсе? Апоорт марсианский разведём! 8-)

§ 112
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4768
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Любят у нас ломать, что работает исправно: язык, культуру, историю

Восстанавливают усиленными темпами..
Нашу Историю отдельную от российской..
Вот не нужно было ей со своими братьями так..
А мы то кто, вообще тюркская страна, ну предприняли меры, на всякий случай..
Вот и аукнулась на нашей голове безумная политика соседа..
А вы что думали, надеялись на то что Казахстан, власти наши ничего не предпримут?
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§ 74
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4136
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 26.07.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Бывалый

Типичный КОСТАНАЙ будущего

[img]http://www.ratanews.ru/i/editor_upload/images/1(656).jpg[/img]
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Гость
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года




Отправлено: 26.07.17 - 18:09
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