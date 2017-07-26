NG.kz Daily News → Известный повар доказал в суде, что McDonald’s травит своих клиентов: что же кладут в бургеры под видом мяса?



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:16 Хотелось бы, чтобы аким области это прочитал. Шеф открыл ужасную правду о том, из чего же на самом деле готовится вкуснейшее мясо для гамбургеров и наггетсов. После заявлений Джеймса блюда, которые готовят в McDonald’s нельзя даже едой назвать. Фактрум рассказывает подробности.

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