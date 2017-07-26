Цитата: 1504:

Что ты привязался к России??? Мы уже много лет считаем

Это к сожалению не я привязался к России, это к сожалению только горькая правда, которую политики, желающие воссоединиться с тюркским миров попросту не упустят..

Говоря о себе, говорю о нас всех..

Или твое мнение кто то услышал, кто испугался известных событий начиная с августа 08го?

Никто в здравом уме нас, которые лишились сами по собственной воле своей страны под названием СССР, никто не будет слушать, ибо мы доказали еще в 90м, на что мы способны..

Мы способны закрыть глаза на развал нашей Родины..

Так почему же нас, вас, или их, кто так поступил, кто то будет слушать?

Между прочим и я точно так бы сделал..

Иногда чтобы спасти страну, нужно плевать на небольшую часть толпы, использовать ее и пустить в расход..

Что с большим удовольствием и делается..