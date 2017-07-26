112 Re: "Эйр Астана" уволила пилота, не прошедшего... #1





(Пользователи) Сообщений: 4768

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 17:04 С кем не бывает..

Набросились на бедного летчика..

Самолет сам может на автопилоте лететь, да и еще там есть летчики..