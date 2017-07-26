/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Daily News → Известный повар доказал в суде, что McDonald’s травит своих клиентов: что же кладут в бургеры под видом мяса?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Daily News → Известный повар доказал в суде, что McDonald’s травит своих клиентов: что же кладут в бургеры под видом мяса?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29019
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы, чтобы аким области это прочитал. Шеф открыл ужасную правду о том, из чего же на самом деле готовится вкуснейшее мясо для гамбургеров и наггетсов. После заявлений Джеймса блюда, которые готовят в McDonald’s нельзя даже едой назвать. Фактрум рассказывает подробности.
Читать новость

гость
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...




Отправлено: 26.07.17 - 15:32
Комментарий удален модератором.

* 74
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 26.07.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
они натуральные зато

как бургер?
Профайл

§ drakon
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11431
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
они натуральные зато

Встречаются на небесах Русская и Немецкая курицы.
Немецкая такая пухленькая,жирненькая.
Русская такая худая,синенькая.
Русская спрашивает. Ты чего то тут?
Немка - говорит.Да вот родилась,
прожила 60 дней и зарезали меня.
А русская ей отвечает- я худая,синяя,
но зато- умерла естесственной смертью.
Интересно,сколько курицы - живут?... :lol:
Профайл

* Алиса
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3443
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.07.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
как бургер?

:lol: :lol: :lol:
Профайл

шутка юмора
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...




Отправлено: 26.07.17 - 15:37
Комментарий удален модератором.

* Алиса
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3443
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.07.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Интересно,сколько курицы - живут?...

пока Марик не захочет их скушать :oops:
Профайл

* amduscias
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6141
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 26.07.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Интересно,сколько курицы - живут?...

Если никто не зарежет и не заболеет серьёзной болезнью, как волнистый попугайчик, 15 лет спокойно проживёт. А то и до 20 дотянет.
Профайл

§ drakon
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11431
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
пока Марик не захочет их скушать :oops:

Он что? Своих одногодков - хавает?... :lol: :oops:
Профайл

* amduscias
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6141
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 26.07.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Самый богатый и такой весь переживающий за всех не в состоянии сделать свою сеть здорового и дешёвого питания ? Чё денег нет или мозгов ?

С мозгами у него получше, чем у многих здесь сидящих и ни черта не знающих. В Великобритании, где он живёт, просто так систему питания не изменишь, там чисто бюрократические препоны. Британия, же.
Профайл

* amduscias
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6141
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 26.07.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Самый богатый и такой весь переживающий за всех не в состоянии сделать свою сеть здорового и дешёвого питания ? Чё денег нет или мозгов ?

С мозгами у него получше, чем у многих здесь сидящих и ни черта не знающих. В Великобритании, где он живёт, просто так систему школьного питания не изменишь, там чисто бюрократические препоны. Британия, же.

Цитата:
Хохол:
Вооще не знал , не странно ли при его "великой " известности .

А сколько знаменитых поваров Вы можете назвать вообще? Если не считать шеф-повара из сериала "Кухня"?
:-)
Профайл

* amduscias
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6141
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 26.07.17 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Пол шестого утра уже пробежался, то бишь прогонялся до спорткомлекса.

А что там у вас рядом со спорткомплексом? Пивной ларёк? ;-)
Профайл

* 112
Daily News → Известный повар доказал в суде, что McDonald’s травит своих клиентов: что же кладут в бургеры под видом мяса?
112


(Пользователи)
Сообщений: 4756
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 15:57
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Daily News → Известный повар доказал в суде, что McDonald’s травит своих клиентов: что же кладут в бургеры под видом мяса?




Отправлено: 26.07.17 - 15:58
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: amduscias, Алиса, Доктор СИЗО

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 149
Пользователей: 3
Всего: 152

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх