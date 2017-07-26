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* amduscias
Re: Флуд и оффтопик часть 3
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6141
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 26.07.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
не мягок ли металл у лопаты

Там были титановые лопаты, у них точно металл не мягок. Правда, пару месяцев там не была, может и разобрали уже
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* Доктор СИЗО
Флуд и оффтопик (часть 3)
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3613
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.07.17 - 15:54
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