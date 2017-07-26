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§ NG.kz
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29019
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О деталях перехода казахского языка на латиницу рассказал министр образования и науки в среду, 26 июля, на пресс-конференции в Правительстве. Журналистов интересовало, не изменились ли планы МОН РК и когда точно граждане увидят обновлённый алфавит.
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* 112
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4756
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то..
Все таки мы начали отходить от законов таможенного Союза и больше тянемся к международным правовым стандартам..
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1504
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Наконец то..
Все таки мы начали отходить от законов таможенного Союза и больше тянемся к международным правовым стандартам..

К сожалению, это дорога к повальной безграмотности! Мы (народ) и так знали только разговорный, единицы могли что-то написать и то, насколько грамотно - это большой вопрос! Сейчас и вОвсе никто ничего знать не будет. Зато сколько вывесок надо будет переделать, сколько печатей, бланков, учебников... пока хотя бы переводчики выучат.... Никаким 2025 годом тут и не "пахло"....

кустанаец
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 15:27
Комментарий удален модератором.

FOMA
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 26.07.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, начинается трагикомедия. О которой я думаю все сразу забудут после заполнения "пантеона" главным телом!

* 112
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года
112


(Пользователи)
Сообщений: 4756
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 15:53
Комментарий проходит проверку.
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* 112
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года
112


(Пользователи)
Сообщений: 4756
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 15:54
Комментарий проходит проверку.
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* 74
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 26.07.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ушел за покорном.. давно такого сериала не смотрел..
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