Цитата: 112:

Наконец то..

Все таки мы начали отходить от законов таможенного Союза и больше тянемся к международным правовым стандартам..

К сожалению, это дорога к повальной безграмотности! Мы (народ) и так знали только разговорный, единицы могли что-то написать и то, насколько грамотно - это большой вопрос! Сейчас и вОвсе никто ничего знать не будет. Зато сколько вывесок надо будет переделать, сколько печатей, бланков, учебников... пока хотя бы переводчики выучат.... Никаким 2025 годом тут и не "пахло"....