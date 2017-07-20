архимед Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции? #22







Отправлено: - 23:05 Нужно грамотно и адекватно принимать Законы страны, чтобы не было конликта интересов между народом и полицией! Парламентариям никто ведь не бьет по рукам, никто не заставляет их принимать закон или поправки в закон, противоречащий Конституции РК? Поэтому Парламент и должен нести ответственность за абсурдные нормы законов, которые потом неоднократно дополняют, изменяют! А страдает от такой "юридической безграмотности" весь народ! Законы должны приниматься с учетом мнения самого народа, чтобы закон был справедлив, несмотря на то, что он суров! Законодатели "играют" законами, принимая абсурдные нормы закона, хотят, чтобы и овцы были целы и волки сыты! Нельзя выходить пассажиру из авто, пока ему выйти не разрешит полицейский! Неужели любому парламентарию не пришло в голову, это все равно что запретить будущим преступникам не выходить из дома! Законы должны быть адекватными и справедливыми по сути и иметь баланс интересов, а не учитывать только коррупционность, рост преступности, рост еще чего-либо! А если увеличится рост погибших сотрудников полиции, требующих взятку, то что парламентарии должны принять абсурдную норму закона, защищающую их от гибели? Хотя не исключено! Из-за абсурдных законов страдает народ! Нужно срочно проводить ревизию по всем законам РК, принятым с 2008 по 2017 годы, которые приняты на волне преувеличения своих возможностей, вопреки конституционным законам, несмотря на кризис!