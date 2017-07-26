Цитата: Хохол:

Самый богатый и такой весь переживающий за всех не в состоянии сделать свою сеть здорового и дешёвого питания ? Чё денег нет или мозгов ?

С мозгами у него получше, чем у многих здесь сидящих и ни черта не знающих. В Великобритании, где он живёт, просто так систему школьного питания не изменишь, там чисто бюрократические препоны. Британия, же.



Цитата: Хохол:

Вооще не знал , не странно ли при его "великой " известности .

А сколько знаменитых поваров Вы можете назвать вообще? Если не считать шеф-повара из сериала "Кухня"?

