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≡ ЕХРО 2017: на других посмотреть и себя показать		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ЕХРО 2017: на других посмотреть и себя показать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29018
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 02:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этим летом все дороги ведут в Астану. Потому что увидеть ЕХРО и умереть от восторга - это патриотично. Шутка. А если серьезно, выставка, к которой Казахстан так долго и дорого готовился, действительно стоит того, чтобы ее посетить. Об этом можно судить хотя бы по лентам казахстанцев в соцсетях, которые пестрят селфи на фоне выставочных павильонов, сопровожденными хвалебными отзывами.
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* 74
Re: ЕХРО 2017: на других посмотреть и себя показать
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4129
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 26.07.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
иностранцы могут не понять.....

они Пакистан от Казахстана не отличают.. все нормально... думают так и надо.. местное амбре
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§ Доктор СИЗО
Re: ЕХРО 2017: на других посмотреть и себя показать
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3610
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.07.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А ты не сиди в ресторанчиках на Круглой Площади - будь скромнее, выбирай рестораны на правобережье )))

-если имеешь служебную квартиру возле Байтерека, в депутатском доме.... куда же я должен отвести гостей.... смешной ты до ужаса....
-они же заменят подмену....
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Медный
Re: ЕХРО 2017: на других посмотреть и себя показать




Отправлено: 26.07.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

1.мировая всё таки или соц. лагеря? :-)
2. Соц."летнего" лагеря нет уже, вашими стараниями ;-)

§ 112
ЕХРО 2017: на других посмотреть и себя показать
112


(Пользователи)
Сообщений: 4743
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 13:40
Комментарий проходит проверку.
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* 74
Re: ЕХРО 2017: на других посмотреть и себя показать
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4129
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 26.07.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А ты не сиди в ресторанчиках на Круглой Площади - будь скромнее, выбирай рестораны на правобережье )))

не всем же в столовке бюджетной питаться... чё мало платить тебе?
Профайл
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