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≡ Daily News → Известный повар доказал в суде, что McDonald’s травит своих клиентов: что же кладут в бургеры под видом мяса?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Daily News → Известный повар доказал в суде, что McDonald’s травит своих клиентов: что же кладут в бургеры под видом мяса?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29018
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы, чтобы аким области это прочитал. Шеф открыл ужасную правду о том, из чего же на самом деле готовится вкуснейшее мясо для гамбургеров и наггетсов. После заявлений Джеймса блюда, которые готовят в McDonald’s нельзя даже едой назвать. Фактрум рассказывает подробности.
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§ 112
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4743
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Енг, ты говоришь не правду..
Профайл

Хохол
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...




Отправлено: 26.07.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
ПКМ - перевести на русский.

Ну перевёл . Написано о жирных кусках говядины , в русскоязычной версии перевернули и написали о жире , который чудным образом превращается в мясо . У них чем жирнее , тем считается вреднее . У нас например наоборот , надо что б барашка или лошадка была пожирнее . "Известный повар " просто борется за клиентов . Идёт война ресторанов с забегаловками , вот и всё . Если он действительно повар , какое ему дело какое мясо кладут в чебуречной за углом , делай свою еду и радуй людей . Про обеззараживания то же , ну применяют , значит надо . Тебе вон хлор каждый день в воду суют , а он говорят провоцирует раковые заболевания , ни чё , ты ж ещё живой .

§ 112
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4743
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну разве что вредно в этом возрасте..
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жрамбургер
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...




Отправлено: 26.07.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почти уверен, что со временем даже для "МакДональдс" будет большой загадкой из чего будут делать гамбургеры и прочие "вкусняшки" здесь у нас)))))))))))

Че
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...




Отправлено: 26.07.17 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112-й как обычно защищает все американское. Иеговисты, магдональдс. Скажи хоть сколько платят. Идейный бы просто хаял ТС, но защищать иеговистов можно только за бабки

§ 112
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4743
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я что то не понял, если он доказал это, то почему Макдональсы работают?
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привет из Аула
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...




Отправлено: 26.07.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не жирное, а мраморное мясо называется, в Америке давно выращивают такую породу КРС , а у нас в бывшем СССР погнавшись за дешевизной и количеством почти извели такую породу, только в конце очнулись и начали восстанавливать старую Казахскую белоголовую, что даже в америке пришлось закупать быков производителей, "мраморное мясо" самое вкусное говяжий мясо, легко готовиться, все таки когда то кочевники разбирались в мясе, а нас заставили кушать говяжий мясо, молочного направления крупного рогатого скота, а оно уступает по вкусу мясу мясных пород КРС, постройка таких предприятии Макдональд будет стимулировать разведении КРС, проще говоря если его у нас будет мак доналдс многие попробуют настоящее говяжее мясо, а не суррогат говяжего мяса который мы едим с детства.

* Алиса
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3438
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.07.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
По моему Барак Хусейн второй жив и здравствует..

а умственное развитие никак не страдает? ;-) :lol:
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§ 112
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4743
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
умственное развитие никак не страдает?

Ну не был бы тогда президентом всего Мира..
Работал бы у себя в Нигерии или Южном Судане почтальоном, бегал бы по 50 км в один конец с копьем чтобы разнести почту в пустыни..
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§ 112
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4743
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Че:
защищать иеговистов можно только за ба

Хм..
Тема про служителей Еговы?
Я что, попутал темы с гамбургерами?
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§ Victor Yang
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8897
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.07.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
привет из Аула:
не жирное, а мраморное мясо называется

Ты статью читал?
Ну не будет гамбургер с мраморным мясом стоить 350 тенге. Так же как не будет храниться натуральное мясо вне морозильной камеры.
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* Алиса
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3438
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.07.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну не был бы тогда президентом всего Мира..

ахаха, так он там не один же такой был - со странностями. Только об этом людям сразу не говорят, а так уже -постфактум выясняется. ДА и вообще, подобное мало кто сразу замечает - только врачи. А сторонние -со временем, в процессе общения.
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* Алиса
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3438
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.07.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ты статью читал?

ДА пусть они все кушают это едоподобное. Какой смысл что-то объяснять и внушать. Естественный отбор начнет и у нас. Только потом очереди к врачам начнут увеличиваться гастро направления.
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* 74
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4129
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 26.07.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
привет из Аула:
постройка таких предприятии Макдональд будет стимулировать разведении КРС, проще говоря если его у нас будет мак доналдс многие попробуют настоящее говяжее мясо

ты это.. кури по меньше всякой ерунды и прилетай уже с Марса к нам сюда ..
Профайл

Гость
Daily News → Известный повар доказал в суде, что McDonald’s травит своих клиентов: что же кладут в бургеры под видом мяса?




Отправлено: 26.07.17 - 13:46
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