Хохол Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что... #16







Отправлено: - 11:43 Цитата: Victor Yang:

ПКМ - перевести на русский.

Ну перевёл . Написано о жирных кусках говядины , в русскоязычной версии перевернули и написали о жире , который чудным образом превращается в мясо . У них чем жирнее , тем считается вреднее . У нас например наоборот , надо что б барашка или лошадка была пожирнее . "Известный повар " просто борется за клиентов . Идёт война ресторанов с забегаловками , вот и всё . Если он действительно повар , какое ему дело какое мясо кладут в чебуречной за углом , делай свою еду и радуй людей . Про обеззараживания то же , ну применяют , значит надо . Тебе вон хлор каждый день в воду суют , а он говорят провоцирует раковые заболевания , ни чё , ты ж ещё живой .