NG.kz Как общественное объединение "Надежда+" и "НГ" собаку спасали



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:27 История началась 21 июля, когда корреспонденты «НГ» обследовали заброшенное здание КЖБИ. В одном из заброшенных полуразрушенных корпусов в подвале двухметровой глубины лежал пес. Собака не реагировала на свист и не поднимала голову. Однако было видно - дышит.

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