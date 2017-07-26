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§ NG.kz
Как общественное объединение "Надежда+" и "НГ" собаку спасали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29018
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
История началась 21 июля, когда корреспонденты «НГ» обследовали заброшенное здание КЖБИ. В одном из заброшенных полуразрушенных корпусов в подвале двухметровой глубины лежал пес. Собака не реагировала на свист и не поднимала голову. Однако было видно - дышит.
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§ Медный
Re: Как общественное объединение "Надежда+" и...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.07.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сталк от журналистов НГ закончился спасением собаки
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Ермек
Re: Как общественное объединение "Надежда+" и...




Отправлено: 26.07.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы!

123
Re: Как общественное объединение "Надежда+" и...




Отправлено: 26.07.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы, спасибо вам! Не прошли мимо и помогли. Спасибо.

Гость
Re: Как общественное объединение "Надежда+" и...




Отправлено: 26.07.17 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повезло собаке

§ Медный
Re: Как общественное объединение "Надежда+" и...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.07.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще, сразу картинка "нарисовалась": журналисты-наркоманы тусовались в развалинах... Эх, "Святые 90-ые" сказываются на восприятии инфы :lol:

[Исправлено: Медный, 26.07.2017 - 12:13]
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§ Angel
Re: Как общественное объединение "Надежда+" и...
Angel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 119
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 26.07.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы!!! И дай бог здоровья тем людям...кто помогает братьям нашим меньшим!!!! А живодерам и тем кто убивает... гореть только в аду...
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Медный
Re: Как общественное объединение "Надежда+" и...




Отправлено: 26.07.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Angel:

Забано восприятие людей, выделили себя из животного мира, и сразу все животные братья меньшие, а маргиналы всякие это... ну это они сами :-)
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