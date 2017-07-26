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§ NG.kz
Путешественники из Стамбула - о Костанае и казахстанских дорогах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29018
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Джейд из Китая и Сизар из Турции начали свое путешествие почти месяц назад из Стамбула. За это время они проехали автостопом более 2 300 км и 25 июля добрались до Костаная.
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§ 112
Re: Путешественники из Стамбула - о Костанае и казахстанских...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4743
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы..
Думаю ходить по Миру и распространять Ислам это стоит того..
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У6
Re: Путешественники из Стамбула - о Костанае и казахстанских...




Отправлено: 26.07.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они не поняли суть Экспо. Профукать столько денег, когда во круг разруха, безработица, нищета, дорог нет. У них просто менталитет другой. Они ж не вкурили, что экспо это просто предлог свиснуть денег из казны, а потом свой же народ заставлять ехать туда и смотреть, да еще и за деньги.

Бала Бол
Re: Путешественники из Стамбула - о Костанае и казахстанских...




Отправлено: 26.07.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Думаю ходить по Миру и распространять Ислам это стоит того..

Иди, начни с Польши,оно того стоит...

Все просто
Re: Путешественники из Стамбула - о Костанае и казахстанских...




Отправлено: 26.07.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Думаю ходить по Миру и распространять Ислам это стоит того..

С чего ты взял, что ислам?

§ 112
Re: Путешественники из Стамбула - о Костанае и казахстанских...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4743
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
чего ты взял, что ислам?

Ислам это будущее человечества.
Потому они и делают это..
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Persyval
Re: Путешественники из Стамбула - о Костанае и казахстанских...




Отправлено: 26.07.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они не поняли суть Экспо. Профукать столько денег, когда во круг разруха, безработица, нищета, дорог нет. У них просто менталитет другой. Они ж не вкурили, что экспо это просто предлог свиснуть денег из казны, а потом свой же народ заставлять ехать туда и смотреть, да еще и за деньги.

Зришь в корень! Лайкнул бы пост, да нету тут лайков!
Даже далеко ходить не надо, корреспондентам надо было не на площадь Целинников, а на Майлина их привезти, и сказать: "а, вот эта улица у нас уже второй год делается, хотим оставить и на третий! Почему бы и нет?! Ведь по ней ни кто не ходит, не катается, и асфальт очень экономится!" 8-)

100
Re: Путешественники из Стамбула - о Костанае и казахстанских...




Отправлено: 26.07.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Вы отстроили такие павильоны, а дороги во многих местах никуда не годятся. Просто такие несоответствия очень контрастны."

Даже иностранцы в шоке, не говоря уже о самих казахстанцах. Для кого вообще тогда всё это затевалось?

Мурзик
Re: Путешественники из Стамбула - о Костанае и казахстанских...




Отправлено: 26.07.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У6:
Они ж не вкурили, что экспо это просто предлог свиснуть денег из казны, а потом свой же народ заставлять ехать туда и смотреть, да еще и за деньги.

у тебя что то украли? ты вообще, то там не при делах как я знаю.

* 74
Re: Путешественники из Стамбула - о Костанае и казахстанских...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4129
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 26.07.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вы отстроили такие павильоны, а дороги во многих местах никуда не годятся. Просто такие несоответствия очень контрастны.

как обычно... понты понты... а по факту.. пшик.. и все это фарс.. иллюзия
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100
Re: Путешественники из Стамбула - о Костанае и казахстанских...




Отправлено: 26.07.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"отправились на трассу искать попутчика до Актау"

Долго не будут стоять - у нас каждый второй до Актау едет :-)

* drakon
Re: Путешественники из Стамбула - о Костанае и казахстанских...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11429
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
как обычно... понты понты..

Это вам сказали - товарищи,иностранцы,
но не Я... :lol:
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