Persyval Re: Путешественники из Стамбула - о Костанае и казахстанских... #6







Отправлено: - 13:27 Они не поняли суть Экспо. Профукать столько денег, когда во круг разруха, безработица, нищета, дорог нет. У них просто менталитет другой. Они ж не вкурили, что экспо это просто предлог свиснуть денег из казны, а потом свой же народ заставлять ехать туда и смотреть, да еще и за деньги.



Зришь в корень! Лайкнул бы пост, да нету тут лайков!

Даже далеко ходить не надо, корреспондентам надо было не на площадь Целинников, а на Майлина их привезти, и сказать: "а, вот эта улица у нас уже второй год делается, хотим оставить и на третий! Почему бы и нет?! Ведь по ней ни кто не ходит, не катается, и асфальт очень экономится!"