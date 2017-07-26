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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2884
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.07.17 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
зацени))

Добринцофф,взрослый дядинька,а меры не знаета,
В гульфике слишком много засунули фотошопа :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4743
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая новость, Алау пишет, как я и говорил, доллар 420-450..
Кстати я говорил что реальная цена доллару 430..
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* Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3438
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.07.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
мяса то нет, одна морковка и суши настоящее..

Марик, так он преимущественно курятинку кушает (там же сказано) - почему я тебе персонально и адресовала ))
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4743
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
так он преимущественно курятинку кушает (там

Это пиар агенства все раскручивают про питание..
Скорее всего это фейк..
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* Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3438
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.07.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это пиар агенства все раскручивают про питание..

а че оно курами торгует что ли? :-o

вот ссылку глянь
https://www.nur.kz/1565794-50-letniy-singapurec-s-licom-telom-20-let.html

вроде ниче такого не сказано))

[Исправлено: Алиса, 26.07.2017 - 13:10]
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3610
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.07.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
К Жемчужине на Уральской 14 прикреплен.
И Жемчужина ихняя в Рудном, одна карточка моя по ним гуляет в компьтерах..
Я то не знал что эти организации какие то разные..
Думал и там платно на Уральской.
Пока с деньгами не поджало..
Записался на рентген, узи, ЭКГ, сердечного врача и все бесплатно.
Ну Эндокринолога пока там нет, может подожду.
В Рудном Эндокринолог и он же Узи щитовитки за прием 2700 плюс 2800 сразу берет..
Мог бы только за прием например..
Профайл Послать приватное сообщение 112

-читаю твои бесконечные медосмотры и удивляюсь.....зачем, тебе вообще нужно это Здоровье.... на работу, собрался поступать? Ведешь себя, как те бомжи с теплотрассы, которые всегда спрашивают у прохожих.....сколько сейчас время?)))))) Зачем им, вообще нужно знать, сколько сейчас время???)))))))
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4743
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
вроде ниче такого не сказан

Немного того или того..
Свет там, еще что то..
Как и с Пугачевой.
Мне тоже в 35 давали 20, сейчас моложе выгляжу своих писят лет на 12.
Хотя у меня аморальный образ жизни..
А если бы был геем как он, то и все 25 мне бы давали..
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* Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3438
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.07.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
зачем, тебе вообще нужно это

Может он решил новую жизнь начать ..с понедельника. Главное - начать, а там и в привычку войдет. )))
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* Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3438
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.07.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот "озвучили" по всему миру уже:
Казахстан разработает новый стандарт алфавита на латинице к концу года
Для достижения этой цели была создана специальная рабочая группа Наиболее приемлемый вариант стандарта казахского алфавита на латинице будет разработан к концу 2017 года. Для того, чтобы выстроить план работ по переходу, была создана специальная рабочая группа. Такое заявление сделал министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев в среду, 26 июля, на брифинге в Астане "Что касается перехода на латиницу, это важный проект, здесь важно быть осторожными, не ошибиться. В этом году, единственное, что нужно сделать, это принять какой-то приемлемый для всех алфавит, подготовить несколько вариантов, их все обсудить и принять какой-то", - цитирует его "Интерфакс". Напомним, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отдал распоряжение правительству страны создать график перехода казахского алфавита с кириллицы на латиницу в связи с политическими причинами. Однако он уточнил, что казахский народ не забудет русский язык и культуру, а также продолжит сотрудничать с Россией.
https://www.kp.ru/online/news/2818243/
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