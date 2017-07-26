Цитата: 112:

К Жемчужине на Уральской 14 прикреплен.

И Жемчужина ихняя в Рудном, одна карточка моя по ним гуляет в компьтерах..

Я то не знал что эти организации какие то разные..

Думал и там платно на Уральской.

Пока с деньгами не поджало..

Записался на рентген, узи, ЭКГ, сердечного врача и все бесплатно.

Ну Эндокринолога пока там нет, может подожду.

В Рудном Эндокринолог и он же Узи щитовитки за прием 2700 плюс 2800 сразу берет..

Мог бы только за прием например..

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-читаю твои бесконечные медосмотры и удивляюсь.....зачем, тебе вообще нужно это Здоровье.... на работу, собрался поступать? Ведешь себя, как те бомжи с теплотрассы, которые всегда спрашивают у прохожих.....сколько сейчас время?)))))) Зачем им, вообще нужно знать, сколько сейчас время???)))))))