Цитата: Бывалый:

На дворе 21 век и мы - не Россия, в которой бардак и деньги по поти теряются так что никто типа не может сказать куда они делись...

А Вы видно не такой и "бывалый" Исключительно всё тащится, распиливается и откатывается.

Убеждают нас в том, что гос. мужи должны ездить на Жипах купленные на деньги с недр и налогов. Получать не среднюю зарплату и т.д. Ну а лечение граждан, которые по определению слагают государство это их (граждан) личное дело.. дело работодателей...

Чисто, такой, риторический вопрос: Кто за барышню (работника) платит, тот барышню (гражданина) и танцует? А где здесь тогда государство?