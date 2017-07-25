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≡ Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС начнут отчислять взносы, а споры вокруг страховой медицины продолжаются"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС начнут отчислять взносы, а споры вокруг страховой медицины продолжаются"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29018
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
21 июля на эту тему в прямом эфире телеканала «Хабар» дискутировали министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ и экономист Рахим ОШАКБАЕВ. Оппонент главного медика Казахстана до марта 2016-го занимал должность вице-министра по инвестициям и развитию, поэтому его критика строилась на фундаменте экономических категорий.
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Читатель 1
Re: Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС...




Отправлено: 25.07.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо, расширю поле...: короткий кафтанишко пытаемся натянуть то на ноги, то на голову, а кафтанишко так ведь и останется коротким, и спецы при этом будут такие же..."куцые" (можно экстраполировать на всё)

Бывалый
Re: Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС...




Отправлено: 25.07.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
короткий кафтанишко пытаемся натянуть то на ноги, то на голову, а кафтанишко так ведь и останется коротким

Так вот медстрах как раз и призван сильно удлинить кафтанчик, став мощным дополнительным источником финансирования труда медиков.
Именно труда!
Капвложения в оснащение пока что все равно за бюджетом - нам пока еще далеко до уровня развития медстраха при котором медцентры полностью себя содержат и развивают за счет денег за пролеченные случаи как это происходит в германиях америках и израилях.

Читатель 1
Re: Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС...




Отправлено: 25.07.17 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насчёт благих намерений не спорю, да только "воровитая" публика бывает ))

Бывалый
Re: Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС...




Отправлено: 26.07.17 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:

Не. Ну то что медучреждениям хотелось бы получать деньги за липовые пролеченные случаи и коню понятно.
Да только не тут то было...
На дворе 21 век и мы - не Россия, в которой бардак и деньги по поти теряются так что никто типа не может сказать куда они делись...

Айдар
Re: Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС...




Отправлено: 26.07.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное, чтобы за этими деньгами, фондом тщательно следили. А то есть люди, у кого руки длинные, каждый год какого то вора ловим.

§ Медный
Re: Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.07.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
На дворе 21 век и мы - не Россия, в которой бардак и деньги по поти теряются так что никто типа не может сказать куда они делись...

А Вы видно не такой и "бывалый" :-) Исключительно всё тащится, распиливается и откатывается.
Убеждают нас в том, что гос. мужи должны ездить на Жипах купленные на деньги с недр и налогов. Получать не среднюю зарплату и т.д. Ну а лечение граждан, которые по определению слагают государство это их (граждан) личное дело.. дело работодателей... :-x
Чисто, такой, риторический вопрос: Кто за барышню (работника) платит, тот барышню (гражданина) и танцует? А где здесь тогда государство? :lol:
Профайл

Алтынкутакбай
Re: Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС...




Отправлено: 26.07.17 - 12:02
Комментарий удален модератором.

1
Re: Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС...




Отправлено: 26.07.17 - 12:29
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС...




Отправлено: 26.07.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Исключительно всё тащится, распиливается и откатывается.

Вы хоть раз в жизни слышали чтобы в Казахстане было подобное российскому "федеральный бюджет перечислил деньги в бюджет субъекта федерации, но деньги не дошли а потерялись по дороге и никто не знает куда они делись"?
Похоже вы совершенно не понимаете о чем речь идет...
/*и когда уже летние каникулы у школоты кончатся?*/

§ Victor Yang
Re: Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8897
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.07.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вы хоть раз в жизни слышали чтобы в Казахстане было подобное российскому "федеральный бюджет перечислил деньги в бюджет субъекта федерации, но деньги не дошли а потерялись по дороге и никто не знает куда они делись"?

Нет, у нас это всё профессиональнее делается, безусловно.
Профайл

Медный
Re: Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС...




Отправлено: 26.07.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Про каникулы, все знают, только школьнику не вдомёк, вот и спрашивает у тех кому по старше ;-) :lol:
Вы же оправдываете коррупцию, следовательно и воровство там же. Чего роток то открывать: а у них там... у них там как вы любите. А вот у нас не так? Почему же? сОдют кажну неделю, а вот чтобы не доходили " в тупую" это уже не те времена 8-) а так то чаляТся известные люди за границей
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