Цитата: Victor Yang:

Ну как с чего? Вода жесткая, соли не удаляются - будут откладываться на стенках.

М-м-м.

Ну не знаю.

По весне переделывал стояк ГВС в ванной.

Резали трубу (полипропиленовая.

На внутренних стенках девственная чистота.

Дом 2008 г.п.

И это при том что питьевая вода в Астане намного жестче чем в Кустанае: в Кустанае от накипи электрочайник чистил раз в год, а тут дважды в месяц накипает столько же (тут народу с камнями в почках - завались в больницах, это давняя болезнь живущих тут).Цитата: Victor Yang:

Если текущий дирехтур будет ни причем - оно ему надо?

Во-1 ему не дадут, а во-2 его и не спросят надо ли вкладывать - скажут, и будет, никуда не денется )))