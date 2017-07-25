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≡ Звание «Почетный гражданин Костанайской области» предложили присваивать на альтернативной основе и тайным голосованием		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Звание «Почетный гражданин Костанайской области» предложили присваивать на альтернативной основе и тайным голосованием
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29015
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 25 июля, такую идею высказал председатель Общественного совета Костанайской области Сайран БУКАНОВ на совместном заседании постоянных комиссий областного маслихата.
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§ Грибоедов
Re: Звание «Почетный гражданин Костанайской области» предложили...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 447
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 25.07.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вернее всего было бы установить стоимость звания почетного гражданина. Скажем, 1 миллион за ПГ города, 10 млн за ПГ области и 100 млн за почетного гражданина РК. Все деньги направлять на лечение тяжело больных, воспитание сирот и помощь инвалидам. Иначе это просто ярмарка тщеславия, и ни один из вышеуказанных граждан до такого звания не дорос.
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§ Алиса
Re: Звание «Почетный гражданин Костанайской области» предложили...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3430
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.07.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
без комментариев:
Цитата:
облатсного маслихата, октивной


а зачем нам об этом сообщать?
По-любому звание дадут тому, кому захотят. Реальное народное мнение побоку - как собственно всегда и было. Рассматриваемые кандидатуры (как и уже имеющие данные звания) обычно знает малая кучка людей. Сами себя похвалили, сами себе вручили. А вот по сути верные слова
Цитата:
у нас много и других достойных людей, которые много полезного сделали для нашей области. Разница только в том, что они скромные и не мелькают перед глазами акима.

Почему человек должен мелькать перед глазами акима, а не перед глазами населения города/области (звание - ПГО). Он должен быть известен в области!!! А таких вообще единично!!!! Составьте список уже имеющих эти звания и претендующих и проедьте по области - дайте людям почитать. Да у них большие глаза будут и удивление от "незнакомых имен и фамилий".
Согласна с Грибоедовым:
Цитата:
Грибоедов:
ни один из вышеуказанных граждан до такого звания не дорос.

Уверена, этих людей мало кто в области знает. Первых двух - вообще впервые вижу и фамилии читаю.
В общем, все как всегда. Нас просто в этот раз предупредили)))) кому награды врУчат, а может быть вручАт)))

[Исправлено: Алиса, 25.07.2017 - 21:58]
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не вяжется
Re: Звание «Почетный гражданин Костанайской области» предложили...




Отправлено: 25.07.17 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Почетный гражданин Костанайской области» и тайное голосование не вяжутся НИКАК! Как почет и уважение может быть тайным, мы что партизана от полицаев тайно уважаем в оккупации? Заслужил перед обществом, от него и получил признание. Если есть там какие ГБшники, МВДшники или военные, пусть им дают тайно за заслуги, и то там свои медали и награды, чтобы не светить для преступников, а почетный - скорее военный. Короче, вы поняли.

§ yudjin
Re: Звание «Почетный гражданин Костанайской области» предложили...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4712
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.07.17 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кого укажут, тому и дадут... это не выбор народа - жителей области, а филькина формальность одобрямсов.
После того, как я видел поведение одного из выше названных кандидатов в зале акимата на известных слушаниях по переименованию - очень некрасивое, не интеллигентное, был просто в шоке и в прочих званиях бы засомневался

[Исправлено: yudjin, 25.07.2017 - 22:31]
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марк
Re: Звание «Почетный гражданин Костанайской области» предложили...




Отправлено: 26.07.17 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что сделал Ихтиляпов для области не понятно ну дал на мечеть 10 млн. но извините сыну Курмет орден дали, Ахметов пургу гонял туда сюда сына коммерсанта Акимом района сделали не смог потянуть сейчас управление возглавляет, ну Асия Биркенову весь КЗ знает она прославила нашу область, Семенова тоже согласен столько лет отработала незнаю как судить не могу гос. служба это слуги народа

§ Алиса
Re: Звание «Почетный гражданин Костанайской области» предложили...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3430
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.07.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повторюь))))
Цитата:
облатсного маслихата,октивной  
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§ 43
Re: Звание «Почетный гражданин Костанайской области» предложили...
43


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 364
Регистрация: 20.08.11
Отправлено: 26.07.17 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Само звание мягко говоря странное!? Почётный гражданин города - это хоть как-то можно обьяснить реальными заслугами для конкретного сообщества, ограниченного рамками компактного проживания. Но опять таки для крупных городов - это уже не работает как задумывалось.
А почётный гражданин области - это глупость! Для амбициозных, недалёких, закомплексованных товарищей. Типа всяких платных наград и регалий ("Лидер СНГ", "Звезда качества", "Академик международной академии менеджмента" и т.п.).
Нормальному человеку наоборот стыдно должно быть, если ему предложат стать "Почётным гражданином области". Особенно, когда он узнает в какую компанию он попадёт.
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Гость
Звание «Почетный гражданин Костанайской области» предложили присваивать на альтернативной основе и тайным голосованием




Отправлено: 26.07.17 - 11:14
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