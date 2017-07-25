без комментариев:

Цитата: облатсного маслихата, октивной



а зачем нам об этом сообщать?

По-любому звание дадут тому, кому захотят. Реальное народное мнение побоку - как собственно всегда и было. Рассматриваемые кандидатуры (как и уже имеющие данные звания) обычно знает малая кучка людей. Сами себя похвалили, сами себе вручили. А вот по сути верные слова

Цитата: у нас много и других достойных людей, которые много полезного сделали для нашей области. Разница только в том, что они скромные и не мелькают перед глазами акима.

Почему человек должен мелькать перед глазами акима, а не перед глазами населения города/области (звание - ПГО). Он должен быть известен в области!!! А таких вообще единично!!!! Составьте список уже имеющих эти звания и претендующих и проедьте по области - дайте людям почитать. Да у них большие глаза будут и удивление от "незнакомых имен и фамилий".

Согласна с Грибоедовым:

Цитата: Грибоедов:

ни один из вышеуказанных граждан до такого звания не дорос.

Уверена, этих людей мало кто в области знает. Первых двух - вообще впервые вижу и фамилии читаю.

В общем, все как всегда. Нас просто в этот раз предупредили)))) кому награды врУчат, а может быть вручАт)))



[Исправлено: Алиса, 25.07.2017 - 21:58]