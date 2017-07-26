Житель Re: Количество убийств в первом полугодии в Костанайской области... #1







Отправлено: - 09:21 Нет авторитета у участковых потому что его не может быть в гонке за показателями и попрошайничеством,их надо заставить работать и при этом им дать всё,ГСМ,запчасти на сл.авто и так далее,пока они это будут просить у КХ а ХОЗО ДВД будет на этом деньги делать у УИП авторитета не будет.Далее вернуть УИП процессуальную практику,уголовные дела не большой тяжести,надо избавить их от глупых указаний местных акимчиков и дать им возможность заниматься своей работой и что бы глупый аким не сувал нос в его работу,по лёгким преступлениям заставлять разбираться самим а не направлять СОГ,некоторые из УИП не могут человека грамотно опросить не то что дать квалификацию правонарушению или преступлению.Возобновить зональную практику.Вот такие пожелания.