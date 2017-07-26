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§ NG.kz
Количество убийств в первом полугодии в Костанайской области выросло на 60%
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29015
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 июля об этом сообщил заместитель начальника местной полицейской службы ДВД Костанайской области Андрей ГРИГОРЕВСКИЙ, представивший отчетный доклад на совместном заседании постоянных комиссий областного маслихата.
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Житель
Re: Количество убийств в первом полугодии в Костанайской области...




Отправлено: 26.07.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет авторитета у участковых потому что его не может быть в гонке за показателями и попрошайничеством,их надо заставить работать и при этом им дать всё,ГСМ,запчасти на сл.авто и так далее,пока они это будут просить у КХ а ХОЗО ДВД будет на этом деньги делать у УИП авторитета не будет.Далее вернуть УИП процессуальную практику,уголовные дела не большой тяжести,надо избавить их от глупых указаний местных акимчиков и дать им возможность заниматься своей работой и что бы глупый аким не сувал нос в его работу,по лёгким преступлениям заставлять разбираться самим а не направлять СОГ,некоторые из УИП не могут человека грамотно опросить не то что дать квалификацию правонарушению или преступлению.Возобновить зональную практику.Вот такие пожелания.

Житель
Re: Количество убийств в первом полугодии в Костанайской области...




Отправлено: 26.07.17 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё Григоревского надо отправить на участок для того что бы он узнал как работает участковый на своей практике,а то бедный как пришёл в полицию так и из кабинета не выходил а указания даёт участковым,надо что бы руководство было практиками,которые сами знают этот хлеб.

андрей 117
Re: Количество убийств в первом полугодии в Костанайской области...




Отправлено: 26.07.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё Григоревского надо отправить на участок для того что бы он узнал как работает участковый на своей практике,а то бедный как пришёл в полицию так и из кабинета не выходил а указания даёт участковым
он не один год участковым отработал .знаток
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