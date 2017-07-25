архимед Re: В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту... #20







Отправлено: - 00:12 Пастушенко нужно жаловаться и причем срочно через более грамотного адвоката! Дело необходимо прекратить по закону не за примирением сторон, а за отсутствием состава преступления, поскольку не было оскорбления в неприличной форме! Дело было возбуждено, а приговор обвинительный незаконно вынесен 26 июля 2017 года! И иск не должен был судом удовлетворен! Пусть бы Прокашева доказывала в гражданском порядке размер нанесенного ей вреда!