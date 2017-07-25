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≡ В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту признали виновным в оскорблении главного тренера сборной РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту признали виновным в оскорблении главного тренера сборной РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29015
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 25 июля, суд признал заслуженного тренера РК, почетного гражданина Костанайской области Петра Пастушенко виновным по статье 131 ч.2 УК РК (оскорбление) и частично удовлетворил иск главного тренера сборной Казахстана по конькобежному спорту Людмилы Прокашевой.
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§ kbkz1980
Re: В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2884
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.07.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Славян:
Бред с твоих слов непонятный и предвзятый


Объясню на пальцах.
Заслуженный тренер(Пастушенко)это звание даётся за подготовку спортсменов,добившихся хороших результатов на международн.соревн.
Главный тренер(Прокашева)-это должность .И звания заслуженого тренера у неё нет.


Цитата:
Грибоедов:
В Казахстане пока некому давать заслуженных тренеров.

Это не вам судить.
Подготовьте сами тогда плеяду спортсменов.
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Бывалый
Re: В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту...




Отправлено: 25.07.17 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Ну та которая орала

Она-то как раз правильно орала.

Бывалый
Re: В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту...




Отправлено: 25.07.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
своими методами,

Какими именно и почему вы решили что ушатает?
Поделитесь.
Не таите.

§ kbkz1980
Re: В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2884
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.07.17 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Какими именно и почему вы решили что ушатает?
Поделитесь.
Не таите.

Для вас ,как для человека далёкого от спорта ,данная информация лишняя.
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Бывалый
Re: В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту...




Отправлено: 25.07.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Для вас ,как для человека далёкого от спорта ,данная информация лишняя.

То есть вы не в курсе ее методов.
Печально.
Не читал но осуждаю.

архимед
Re: В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту...




Отправлено: 26.07.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пастушенко нужно жаловаться и причем срочно через более грамотного адвоката! Дело необходимо прекратить по закону не за примирением сторон, а за отсутствием состава преступления, поскольку не было оскорбления в неприличной форме! Дело было возбуждено, а приговор обвинительный незаконно вынесен 26 июля 2017 года! И иск не должен был судом удовлетворен! Пусть бы Прокашева доказывала в гражданском порядке размер нанесенного ей вреда!

* 74
Re: В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 26.07.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Она-то как раз правильно орала.

оо так ты русофоб что ли..
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boran
Re: В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту...




Отправлено: 26.07.17 - 10:36
Комментарий удален модератором.

* 112
В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту признали виновным в оскорблении главного тренера сборной РК
112


(Пользователи)
Сообщений: 4725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 11:14
Комментарий проходит проверку.
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