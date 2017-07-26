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≡ Daily News → Известный повар доказал в суде, что McDonald’s травит своих клиентов: что же кладут в бургеры под видом мяса?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Daily News → Известный повар доказал в суде, что McDonald’s травит своих клиентов: что же кладут в бургеры под видом мяса?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29015
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы, чтобы аким области это прочитал. Шеф открыл ужасную правду о том, из чего же на самом деле готовится вкуснейшее мясо для гамбургеров и наггетсов. После заявлений Джеймса блюда, которые готовят в McDonald’s нельзя даже едой назвать. Фактрум рассказывает подробности.
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гость
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...




Отправлено: 26.07.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это уже давно не секрет)))

Хохол
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...




Отправлено: 26.07.17 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Источник на английском (для тех, кто не доверяет российской прессе):

Не знаю английского , но в той новости которую ты сюда скопировал только слова , да ещё и голословные . Написано что известный повар доказал в суде , не написано где и в каком . В заголовке написано что доказал в суде , а в тексте , что продемонстрировал прессе . Пропиариться так он просто захотел , а это самый лёгкий способ . Что б стать известным иной раз и усилий не надо , плюнул или кинул тапок в какую нибудь знаменитость и слава тебе обеспечена . Тот бред что из жира можно сделать мясо этот повар пусть чешет кому нибудь другому . В США стока мяса , что даже несмотря на транспортные расходы оно остаётся привлекательным в цене . Возьми американские окорочка , поверь мне жрут их у нас очень много . Несмотря на то что их тащат через пол мира , цена их такая , что их легче привести оттуда , чем самому здесь выращивать . И если бы не было бы спроса , ни кто бы не тащил . Хорошо сделанный бизнес всегда будет предметом зависти и ненависти .

Владимир
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...




Отправлено: 26.07.17 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, хорошая и правдивая реклама для будущей забегаловки. В любом случае, посетители данной харчевни должны понимать, что они предают город Кустанай.

[Исправлено: Gljuk, 26.07.2017 - 10:04]

§ antonK
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 746
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 26.07.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сенсация ! Ко ко ко ко!
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* Victor Yang
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8894
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.07.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Не знаю английского

ПКМ - перевести на русский.
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Алексей
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...




Отправлено: 26.07.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
толку от того что он это прочтет. Наивно думать, что он сам будет питаться в данном заведении.
А на остальных ему глубоко «все равно».

топоним
Re: Daily News → Известный повар доказал в суде, что...




Отправлено: 26.07.17 - 10:45
Комментарий удален модератором.

* 112
Daily News → Известный повар доказал в суде, что McDonald’s травит своих клиентов: что же кладут в бургеры под видом мяса?
112


(Пользователи)
Сообщений: 4725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 11:18
Комментарий проходит проверку.
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