Цитата: Источник на английском (для тех, кто не доверяет российской прессе):

Не знаю английского , но в той новости которую ты сюда скопировал только слова , да ещё и голословные . Написано что известный повар доказал в суде , не написано где и в каком . В заголовке написано что доказал в суде , а в тексте , что продемонстрировал прессе . Пропиариться так он просто захотел , а это самый лёгкий способ . Что б стать известным иной раз и усилий не надо , плюнул или кинул тапок в какую нибудь знаменитость и слава тебе обеспечена . Тот бред что из жира можно сделать мясо этот повар пусть чешет кому нибудь другому . В США стока мяса , что даже несмотря на транспортные расходы оно остаётся привлекательным в цене . Возьми американские окорочка , поверь мне жрут их у нас очень много . Несмотря на то что их тащат через пол мира , цена их такая , что их легче привести оттуда , чем самому здесь выращивать . И если бы не было бы спроса , ни кто бы не тащил . Хорошо сделанный бизнес всегда будет предметом зависти и ненависти .