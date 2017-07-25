Алиса Re: В России намерены запретить насвай #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3429

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:57 Цитата: ахеджак:

а гуано в рот брать

ну кто берет, значит, им нормально.. Хотя не факт что все состав знают. "молодые и не опытные" могут не догадываться даже - соглашусь.