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≡ Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль "Евразия" в Астану		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль "Евразия" в Астану
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29013
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Астане стартовал XIII Международный кинофестиваль "Евразия". Известные голливудские актёры, лауреаты премий "Оскар" и "Золотой глобус" Николас Кейдж и Эдриан Броуди прошли по красной дорожке" кинофестиваля.


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123
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...




Отправлено: 25.07.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так же мне по Хабар говорят что средняя зарплата в Казахстане составляет 140 тыс тенге, а так же что мы входим в топ 50 развитых стран мира.. Ток что то по факту у нас средняя зп в лучшем случае тыс 70-80 а то и меньше, и по авто чиновников их домов мы наверное в топ 10 развитых попадем, но по авто скорой помощи мы и в топ 200 наверное не зайдем, эти у машины УАЗ выпускаются с 1965года, и используют их у нас для самых неотложных нужд граждан.. Так что не верьте что вам там по зомби ящику сказали, там всегда будут говорить что у нас и звезды весь мир покорили и Познер наших ведущих к себе зовет, а она типа оказала честь приехав к нему,(кто не знает, это наши монтаж чистой воды сделали с вырезками Познера) и это на нашем первом канале!!!

* Victor Yang
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8893
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.07.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Галым:
просто не те каналы смотрел

Популярность не знает границ. Тем более, сейчас, когда есть интернет (про количество просмотров на Ютубе я говорил выше). В мире он не настолько так популярен, как в Казахстане.
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Галым
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...




Отправлено: 25.07.17 - 15:11
Комментарий удален модератором.

Алибек
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...




Отправлено: 25.07.17 - 15:21
Комментарий удален модератором.

Нур
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...




Отправлено: 25.07.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Вам и не нужно его знать Вам достаточно знать Пугачеву и Распутина еще Бутырку. у Димаша все впереди он еще молод, наше телевидение его тоже не очень показывает. Мы его больше по интернету узнали и смотрим. Ему от Вашего незнания хуже не будет ему миллиарда китайцев вполне хватит.

Галым
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...




Отправлено: 25.07.17 - 15:30
Комментарий удален модератором.

* Victor Yang
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8893
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.07.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нур:
Вам достаточно знать

А ты всем указываешь - кому что и в каком объеме нужно знать? Умерь свой ̶к̶в̶а̶с̶н̶о̶й̶ кумысный патриотизм - смешно это. То что всё впереди у него - да, но не нужно утверждать, что он уже мировая известность, причем затмевает даже Кейджа.
Цитата:
Нур:
ему миллиарда китайцев вполне хватит.

Дай, пожалуйста, ссылку на какое-нибудь видео с ним хотя бы с десятком миллионов просмотров.
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§ 112
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4722
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
1996 — Премия «Оскар» — лучшая мужская роль, за фильм «Покидая Лас-Вегас»
1996 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в драме, за фильм «Покидая Лас-Вегас»
1996 — «Премия Гильдии киноактёров США» — лучшая мужская роль, за фильм «Покидая Лас-Вегас»
1995 — «Серебряная раковина» лучшему актёру,за фильм «Покидая Лас-Вегас»
Номинации[править | править вики-текст]
1988 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в комедии или мюзикле, за фильм «Власть луны»
1993 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в комедии или мюзикле, за фильм «Медовый месяц в Лас-Вегасе»
1996 — Премия BAFTA — лучшая мужская роль, за фильм «Покидая Лас-Вегас»
2003 — Премия «Оскар» — лучшая мужская роль, за фильм «Адаптация»
2003 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в комедии или мюзикле, за фильм «Адаптация»
2003 — Премия BAFTA — лучшая мужская роль, за фильм «Адаптация»
2003 — Премия Гильдии киноактёров США — лучшая мужская роль, за фильм «Адаптация»

Тьфу ты..
Спереди прочитал Димаш и пять минут старался вспомнить, какую роль он сыграл в этих фильмах..
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§ 112
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4722
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Галым:
хорошо бы, его где нибудь в Аркалыке или Рудном прописать, квартирку ему выдать, как наши уважаемые соседи пачками их прописывают, просто удивляюсь, чем они их так приманили, ч

Да речь не о приманке как деньгах то..
Речь о аудитории прежде всего, кинотеатры и все такое..
Звезды, они нарабатывают клиентиков же..
Тут копейка, там копейка..
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Нур
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...




Отправлено: 25.07.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Научитесь сначала нормально разговаривать в обществе и не тыкать, от незнающих ничего о нашей стране, находящихся в своем узком мире людей тоже не хотела бы этого слышать.

* Victor Yang
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8893
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.07.17 - 07:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нур:
Научитесь

Да, смотрю - указывать на всё любишь.
А ответов нет. Да и не будет, потому как придётся признать неправоту. А узкий мирок как раз у тех кто считает что если он никого не видит, значит, и его никто не видит.
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