123 Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль... #30







Отправлено: - 15:01 Так же мне по Хабар говорят что средняя зарплата в Казахстане составляет 140 тыс тенге, а так же что мы входим в топ 50 развитых стран мира.. Ток что то по факту у нас средняя зп в лучшем случае тыс 70-80 а то и меньше, и по авто чиновников их домов мы наверное в топ 10 развитых попадем, но по авто скорой помощи мы и в топ 200 наверное не зайдем, эти у машины УАЗ выпускаются с 1965года, и используют их у нас для самых неотложных нужд граждан.. Так что не верьте что вам там по зомби ящику сказали, там всегда будут говорить что у нас и звезды весь мир покорили и Познер наших ведущих к себе зовет, а она типа оказала честь приехав к нему,(кто не знает, это наши монтаж чистой воды сделали с вырезками Познера) и это на нашем первом канале!!!