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1996 — Премия «Оскар» — лучшая мужская роль, за фильм «Покидая Лас-Вегас»
1996 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в драме, за фильм «Покидая Лас-Вегас»
1996 — «Премия Гильдии киноактёров США» — лучшая мужская роль, за фильм «Покидая Лас-Вегас»
1995 — «Серебряная раковина» лучшему актёру,за фильм «Покидая Лас-Вегас»
Номинации[править | править вики-текст]
1988 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в комедии или мюзикле, за фильм «Власть луны»
1993 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в комедии или мюзикле, за фильм «Медовый месяц в Лас-Вегасе»
1996 — Премия BAFTA — лучшая мужская роль, за фильм «Покидая Лас-Вегас»
2003 — Премия «Оскар» — лучшая мужская роль, за фильм «Адаптация»
2003 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в комедии или мюзикле, за фильм «Адаптация»
2003 — Премия BAFTA — лучшая мужская роль, за фильм «Адаптация»
2003 — Премия Гильдии киноактёров США — лучшая мужская роль, за фильм «Адаптация»
Тьфу ты..
Спереди прочитал Димаш и пять минут старался вспомнить, какую роль он сыграл в этих фильмах..